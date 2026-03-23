「ホタルイカ、好き？」＜回答数36,786票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第477回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホタルイカ、好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ホタルイカ、好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホタルイカの簡単アヒージョ
【材料】（2人分）
ホタルイカ 100g
ブロッコリー 1/4~1/3株
ブラウンマッシュルーム(生) 6個
ニンニク 2片
アンチョビ 2枚
オリーブ油 100~150ml
塩コショウ 少々
バゲット(スライス) 適量
【下準備】
1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取る。
2、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1分加熱する。ブラウンマッシュルームは縦2〜4等分に切る。
3、ニンニクは横薄切りにし、芽を取る(芽はつま楊枝で取ると簡単ですよ)。アンチョビはみじん切りにする。
【作り方】
1、小さめのフライパン、または鍋に塩コショウ、バゲット以外の材料を全て入れ、弱めの中火にかける。
2、クツクツしてきたら7〜8分煮る。塩コショウで味を調えてて器に盛り、バゲットを添える。
鍋やフライパンのまま食卓に出してもOKです。ここではスキレットを使用しています。バゲットはお好みでトースターで焼いて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホタルイカ、好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ホタルイカ、好き？」
・「ホタルイカ、好き？」の結果は…
・1位 …好き 36%
・2位 まあまあ好き 31%
・3位 あまり好きではない 20%
・4位 苦手 12%
※小数点以下四捨五入
36,786票
・2位 まあまあ好き 31%
・3位 あまり好きではない 20%
・4位 苦手 12%
※小数点以下四捨五入
36,786票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホタルイカの簡単アヒージョ
【材料】（2人分）
ホタルイカ 100g
ブロッコリー 1/4~1/3株
ブラウンマッシュルーム(生) 6個
ニンニク 2片
アンチョビ 2枚
オリーブ油 100~150ml
塩コショウ 少々
バゲット(スライス) 適量
【下準備】
1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取る。
2、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1分加熱する。ブラウンマッシュルームは縦2〜4等分に切る。
3、ニンニクは横薄切りにし、芽を取る(芽はつま楊枝で取ると簡単ですよ)。アンチョビはみじん切りにする。
【作り方】
1、小さめのフライパン、または鍋に塩コショウ、バゲット以外の材料を全て入れ、弱めの中火にかける。
2、クツクツしてきたら7〜8分煮る。塩コショウで味を調えてて器に盛り、バゲットを添える。
鍋やフライパンのまま食卓に出してもOKです。ここではスキレットを使用しています。バゲットはお好みでトースターで焼いて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)