スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ホタルイカ、好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ホタルイカ、好き？」

・「ホタルイカ、好き？」の結果は…


・1位 …好き 36%
・2位 まあまあ好き 31%
・3位 あまり好きではない 20%
・4位 苦手 12%
　
※小数点以下四捨五入

36,786票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ホタルイカの簡単アヒージョ


【材料】（2人分）

ホタルイカ 100g
ブロッコリー 1/4~1/3株
ブラウンマッシュルーム(生) 6個
ニンニク 2片
アンチョビ 2枚
オリーブ油 100~150ml
塩コショウ 少々
バゲット(スライス) 適量

【下準備】

1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取る。



2、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1分加熱する。ブラウンマッシュルームは縦2〜4等分に切る。

3、ニンニクは横薄切りにし、芽を取る(芽はつま楊枝で取ると簡単ですよ)。アンチョビはみじん切りにする。

【作り方】

1、小さめのフライパン、または鍋に塩コショウ、バゲット以外の材料を全て入れ、弱めの中火にかける。



2、クツクツしてきたら7〜8分煮る。塩コショウで味を調えてて器に盛り、バゲットを添える。

鍋やフライパンのまま食卓に出してもOKです。ここではスキレットを使用しています。バゲットはお好みでトースターで焼いて下さい。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)