Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの桜井和寿が２２日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のインタビューの様子が流れた。トーク番組に出演するのは２００２年の「笑っていいとも！」以来という。

桜井は、歌唱法について、「今はピッチとか正しい音楽が主流になってくるから、その綺麗なものに寄せていくべきじゃないか…という自分がいる」と説明。「ひたすら研究と練習しています」と明かした。

林氏が驚くと、「研究、めっちゃします」と笑顔。「（Ｂ’ｚの）稲葉（浩志）さんもそうだし、ワンオク（ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ）のＴａｋａとか、ミセス（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）の大森（元貴）くんとか」と３人の名前を挙げ、「とにかく、あーっ、すごいな、と思う人がいたら、あんな声出してみたいな、と思うので」と話した。

続けて「シンガーとしての身体能力の高いボーカリストに憧れる面もありながら、吉田拓郎さんとか、ちゃんと言葉が伝わるボーカリストも同時に憧れる」と話していた。桜井のインタビューは２週（３月２９日）にわたって放送される。