日曜日のメゾンデ、新曲「なっていく。」3月25日リリース決定！

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『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の『尾守つみきと奇日常。』を原作とする新曲「なっていく。」が、2026年3月25日に配信リリースされることが決定した。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。

本楽曲は、原作『尾守つみきと奇日常。』の中で描かれる関係性や感情の機微をすくい取りながら、ポップでありながらもどこか切なさと温かさを感じさせるサウンドに仕上がっている。

作詞・作曲は、数々のバズソングを生み出す、令和のポップマエストロ・meiyoが担当。クールさとポップさを想起させる音像をベースに、これまでにない要素やアイデアを積極的に取り入れた、自由度の高い楽曲となっている。特に終盤にかけての展開やサウンドの変化にも注目したい。キャッチーなリズムとメロディが印象的で、思わず口ずさみたくなるような中毒性を持ちながら、作品の世界観に寄り添った楽曲。

原作『尾守つみきと奇日常。』は今月最新9巻が発売されたばかり。作品の魅力を新たな角度から引き出す本楽曲とあわせて、ぜひ注目してほしい。

●楽曲情報

「なっていく。」

2026年3月25日配信リリース

原作『尾守つみきと奇日常。』（©森下みゆ／小学館）

作詞・作曲：meiyo / 歌唱：礼衣

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nichimezo_day-by-day

●原作情報

森下みゆ『尾守つみきと奇日常。』

『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中（既刊１〜9巻）。「次にくるマンガ大賞 2024」第3位受賞。

＜あらすじ＞

多様性の時代とされる現代。 「人ならざる存在」なんて昔の話。 「幻人」たちは人間と関わり合って生活しています。 悩める人間の少年、真層友孝（しんそうゆたか）くん。 周囲に合わせてばかりで、自分の気持ちが分からなくなりました。 「幻人」たちが多く通う景希高校で出会ったのは、人狼（ウェアウルフ）の尾守つみきさん。 可愛くて、パワフルで、ちょっと抜けてて、優しくて… 彼女と過ごすと、友孝くんの心はなんだかいつもより騒がしい。 人狼（ウェアウルフ）のつみきさんと紡ぐ 「普通」じゃない日常。 ニューノーマルな青春グラフ、始まります。

第1話 試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/14079602755299850599

週刊少年サンデー

https://websunday.net/

サンデーうぇぶり

https://www.sunday-webry.com/

日曜日のメゾンデ

“日曜日のメゾンデ”は、架空の音楽アパート”MAISONdes”の中にあるどこかの部屋の本棚で、「サンデーうぇぶり」「週刊少年サンデー」から生まれた漫画作品を、さまざまなクリエイターが音楽にし、ボーカル礼衣が歌うアーティストプロジェクト。

恋の物語も、未来も過去も、笑い転げるコメディも、手に汗握るサスペンスも、魔法も宇宙も学校も、六畳半の中に無限に広がる物語から生まれる音楽の中には、あなたのための歌も、きっと見つかる。

関連リンク

日曜日のメゾンデオフィシャルX

https://x.com/NICHIMEZO