【時短朝食も叶う！】「自家製スプレッド」で朝のトーストをリッチに演出

忙しい朝を手早く切り抜けたい！

朝食を作る時間帯はいつでも大忙し。特にこの時期はまだ寒かったりして朝はテキパキ動くのが大変です。なるべく手がかからない朝食をと考えると、焼くだけの手軽に作れるトーストは朝食にピッタリ。とはいえいつも同じトーストではちょっと飽きてしまうから何か工夫を…と考える時間も勿体無い！

トーストをリッチに演出

手軽なトーストのバリエーションを楽に増やしてみたいと思いませんか？そこでオススメしたいのが、事前に作れる「自家製スプレッド」。時間のあるときに、スプレッドを作っておいて冷蔵庫に入れておけば、朝トーストに塗るだけでいつものトーストがリッチに大変身。自家製だから好きなものを入れられるし、子どもの好みに合わせた味にすることもできちゃいます。

チョコレート

きなこ

メープルバター

ピーナッツ





「自家製スプレッド」を塗るだけでいつものトーストをリッチに演出できるので、朝の忙しい時間帯でも手軽に作ることができちゃいます。いつもは寝ぼけて食べるのが遅くなってしまう子どもも、いつもと違うトーストにダラダラせずに食べてくれちゃうかも！（TEXT：はまずみゆきこ）

「作りおき」保存のルール

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



- 冷蔵庫で保存…常温での保存は避ける



- 清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に（※容器は熱湯消毒をしてから使用しましょう。）



- 取り分け用の清潔なスプーンなどで取り出す…口に直接入れるスプーンや手でさわるのはNG



- 作った日付を記しておく



- 冷蔵の場合は、2〜3日を目安に早めに食べきる