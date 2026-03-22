防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。

昨年7着の大浦は経験値も脚力も高い。冷静な組み立てから鋭いタテ脚を繰り出す。半田はダイナミックに攻めて押し切りも。攻め果敢な岡田が猛抵抗。混戦になれば北岡の一発が妙味。堅実な高木も一考。

＜1＞大浦彩瑛 去年は勝ちを意識して結果につながっていたと思う。前回は長い距離を意識して走って、いろいろできて良かった。自力基本に。

＜2＞北岡マリア 前回は自分から動けていたし、脚は悪くない。前々自在。

＜3＞高木萌那 以前より良くなっている。去年の暮れごろから、しっかりやり続けていたことが形になってきた。自力自在。

＜4＞半田水晶 前回は新車を試したけど、足りてないところがあったので今回戻す。先輩方や師匠（芦沢大輔）と練習して刺激を受けてきた。自力で。

＜5＞豊田美香 バンクの特性を生かして流れの中でレースできれば。自在。

＜6＞中島瞳 少しずつ（状態は）戻ってきている。自力自在。

＜7＞岡田優歩 力は付いていると思うし、脚は悪くない。半田さんとは養成所時代から先行争いをしているので、意識して攻めていきたい。自力。