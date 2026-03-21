　ポルトガルサッカー連盟(FPF)は20日、今月の国際親善試合に向けたポルトガル代表メンバー27名を発表した。

　ハムストリングを負傷したアルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドやマンチェスター・シティのDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバらが招集外となっている。

　ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、28日にエスタディオ・アステカ(メキシコ)でメキシコ、3月31日にメルセデス・ベンツ・スタジアム(アメリカ)でアメリカと対戦。いずれもFIFAワールドカップの開催国となる。

以下、ポルトガル代表メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ(ポルト)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)

ルイ・シウバ(スポルティング)

▽DF

マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)

ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)

ジョアン・カンセロ(バルセロナ)

ヌーノ・メンデス(パリSG)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)

レナト・ベイガ(ビジャレアル)

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

トマス・アラウージョ(ベンフィカ)

▽MF

ルベン・ネベス(アルヒラル)

サムエル・コスタ(マジョルカ)

マテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)

ジョアン・ネベス(パリSG)

ビティーニャ(パリSG)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ロドリゴ・モラ(ポルト)

▽FW

リカルド・オルタ(ブラガ)

ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)

ジョアン・フェリックス(アルナスル)

フランシスコ・トリンコン(スポルティング)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)

ラファエル・レオン(ミラン)

ペドロ・ネト(チェルシー)

ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)

ゴンサロ・ラモス(パリSG)