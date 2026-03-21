負傷のC・ロナウドは招集外…ポルトガル代表がW杯開催国との親善試合に向けたメンバー発表
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は20日、今月の国際親善試合に向けたポルトガル代表メンバー27名を発表した。
ハムストリングを負傷したアルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドやマンチェスター・シティのDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバらが招集外となっている。
ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、28日にエスタディオ・アステカ(メキシコ)でメキシコ、3月31日にメルセデス・ベンツ・スタジアム(アメリカ)でアメリカと対戦。いずれもFIFAワールドカップの開催国となる。
以下、ポルトガル代表メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(スポルティング)
▽DF
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ジョアン・カンセロ(バルセロナ)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
トマス・アラウージョ(ベンフィカ)
▽MF
ルベン・ネベス(アルヒラル)
サムエル・コスタ(マジョルカ)
マテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ロドリゴ・モラ(ポルト)
▽FW
リカルド・オルタ(ブラガ)
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ラファエル・レオン(ミラン)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
ハムストリングを負傷したアルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドやマンチェスター・シティのDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバらが招集外となっている。
ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、28日にエスタディオ・アステカ(メキシコ)でメキシコ、3月31日にメルセデス・ベンツ・スタジアム(アメリカ)でアメリカと対戦。いずれもFIFAワールドカップの開催国となる。
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(スポルティング)
▽DF
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ジョアン・カンセロ(バルセロナ)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
トマス・アラウージョ(ベンフィカ)
▽MF
ルベン・ネベス(アルヒラル)
サムエル・コスタ(マジョルカ)
マテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ロドリゴ・モラ(ポルト)
▽FW
リカルド・オルタ(ブラガ)
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ラファエル・レオン(ミラン)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)