今週末の近畿地方は、京都や大阪などでソメイヨシノが開花する予想となっています。今日21日は、晴れて行楽日和になるでしょう。明日22日の午前中は晴れる所もありますが、午後は雲に覆われて、夜には雨が降りだす見込みです。

今日21日 安定した晴れ

今日21日の近畿地方は、移動性の高気圧に広く覆われる見込みです。

このため、各地とも安定して晴れるでしょう。

予想最高気温は、大阪では16℃くらいで、前日より2℃ほど高く、この時季らしい気温になるでしょう。

風が極端に強まることはないため、昼間は過ごしやすくなりそうです。





ただ、空気の乾燥した状態が続く所もあるため、火の取り扱いに注意をしてください。

明日22日 夜は雨の降る所も

明日22日は高気圧が遠ざかり、西から低気圧や前線が近づく見込みです。

近畿地方では、午前中は晴れる所もありますが、午後は雲が広がるでしょう。

夜は、雨の降りだす所が多い見込みです。

降り方が極端に強まることはないものの、外出には折り畳みの傘があると安心です。



朝は内陸部を中心に冷える所もありますが、昼間は平年より高くなる所が多いでしょう。

近畿地方 桜の開花予想

近畿地方では、今日21日の午前7時現在、ソメイヨシノの開花が観測された所はありません。

ただ、京都では今日21日、明日22日には大阪でも開花する予想となっています。



今日は安定した晴れ、明日も午前中は晴れる所があるため、青空に映える桜の花を見られる所もありそうです。