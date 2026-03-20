DOMOTO（前KinKi Kids）主演、1997年に土曜9時枠で放送された連続ドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』がTVerで無料配信中！

当時18歳のKinKi Kidsの2人が主演し、すでに引退してしまった女優の宝生舞さんや、まだ嵐になっていない相葉雅紀さんと松本潤さん、小原裕貴さんをはじめ黄金期Jr.も多数出演。

KinKi Kidsが歌う主題歌『愛されるより 愛したい』もトータルセールス160万枚以上のヒットを記録した伝説のドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』。

2017年7月21日には日本テレビで『ぼくらの勇気 未満都市 2017』が放送され、難しいとされていた連続ドラマ版のDVD・Blu-ray BOXも発売されました。

第1話〜3話は配信終了日はまだ明記されていませんが、第4話、第5話は3月27日（金）11：59までとなっているのでお見逃しなく！

詳細スケジュールはこちら↓↓ Huluでは全話配信中！

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#1-3 3/13(金)12:00〜

#4-5 3/20(金)12:00〜

#6-7 3/27(金)12:00〜

#8-10 4/3(金)12:00〜

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『ぼくらの勇気 未満都市（みまんシティ）』ストーリー

ある街に大地震が起きたというニュースが流れる。友人を探しにきた高校生のヤマト(堂本光一)、同じく高校生のタケル(堂本剛)は、物々しい警備を潜り抜けフェンスで囲まれた街に潜入した。

そこに広がっていたのは大人が死に絶え子供たちだけになった無秩序な混乱だった……。

ヤマトとタケルは様々な問題や事件を乗り越えながら、仲間とともに暴力に支配された子供だけの街に秩序を取り戻していく。

TVer番組ページ：

https://tver.jp/series/srl1ajpxzj

※画像はTVer番組ページより

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