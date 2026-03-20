小林美駒騎手

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　小林美駒騎手が日曜中京の愛知杯（G3・芝1400m）にモリノドリームとのコンビで重賞初制覇を目指す。昨年は僅差の7着と惜しい競馬を見せた同馬。伏兵扱いだが思い切った騎乗で一発を狙いたい

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
2R　トゥレイス
4R　ハナコトバ
6R　トウカイジーク
8R　ディアボリカドンナ

・3月22日（日）
中京
2R　リューカデンドロン
3R　シンゼンコジロウ
4R　ロザーンジュ
12R　シルフズミスチーフ

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R　ダイメイミラクル
2R　マドンナアスク
3R　メイショウイッカク
4R　アルビオン
6R　ケンブリッジグレイ

・3月22日（日）
中京
1R　スーパーシスター
2R　シンクシビリティ
4R　ワンダーシャッフル
6R　イリスレーン
12R　オレイア

●小林美駒 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
4R　カワキタスズリノ
5R　グリュイエール
12R　アラバンサ

・3月22日（日）
中京
3R　キミガイチバンイイ
11R　モリノドリーム

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・3月22日（日）
中山
5R　ナックキャンドル

【中京2R】永島まなみが今年の2勝目…ゴーゴーパンチで抜け出す

永島まなみは土日で7鞍

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
5R　ハイラブレジェンド
6R　ニチヤヲツイデ

・3月22日（日）
中京
1R　メエメエ
5R　エイシンリーガル
6R　ブラックドレス
7R　カルツァックライン
10R　バルダンツァ

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R　サウンドラッシュ
12R　アスクアメージモア

・3月22日（日）
阪神
9R　モアリジット