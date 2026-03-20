小林美駒騎手が日曜中京の愛知杯（G3・芝1400m）にモリノドリームとのコンビで重賞初制覇を目指す。昨年は僅差の7着と惜しい競馬を見せた同馬。伏兵扱いだが思い切った騎乗で一発を狙いたい

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

2R トゥレイス

4R ハナコトバ

6R トウカイジーク

8R ディアボリカドンナ

・3月22日（日）

中京

2R リューカデンドロン

3R シンゼンコジロウ

4R ロザーンジュ

12R シルフズミスチーフ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

1R ダイメイミラクル

2R マドンナアスク

3R メイショウイッカク

4R アルビオン

6R ケンブリッジグレイ

・3月22日（日）

中京

1R スーパーシスター

2R シンクシビリティ

4R ワンダーシャッフル

6R イリスレーン

12R オレイア

●小林美駒 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

4R カワキタスズリノ

5R グリュイエール

12R アラバンサ

・3月22日（日）

中京

3R キミガイチバンイイ

11R モリノドリーム

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・3月22日（日）

中山

5R ナックキャンドル

【中京2R】永島まなみが今年の2勝目…ゴーゴーパンチで抜け出す

永島まなみは土日で7鞍

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

5R ハイラブレジェンド

6R ニチヤヲツイデ

・3月22日（日）

中京

1R メエメエ

5R エイシンリーガル

6R ブラックドレス

7R カルツァックライン

10R バルダンツァ

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

1R サウンドラッシュ

12R アスクアメージモア

・3月22日（日）

阪神

9R モアリジット