小林美駒が愛知杯参戦…女性ジョッキー騎乗馬
小林美駒騎手が日曜中京の愛知杯（G3・芝1400m）にモリノドリームとのコンビで重賞初制覇を目指す。昨年は僅差の7着と惜しい競馬を見せた同馬。伏兵扱いだが思い切った騎乗で一発を狙いたい
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
2R トゥレイス
4R ハナコトバ
6R トウカイジーク
8R ディアボリカドンナ
・3月22日（日）
中京
2R リューカデンドロン
3R シンゼンコジロウ
4R ロザーンジュ
12R シルフズミスチーフ
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R ダイメイミラクル
2R マドンナアスク
3R メイショウイッカク
4R アルビオン
6R ケンブリッジグレイ
・3月22日（日）
中京
1R スーパーシスター
2R シンクシビリティ
4R ワンダーシャッフル
6R イリスレーン
12R オレイア
●小林美駒 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
4R カワキタスズリノ
5R グリュイエール
12R アラバンサ
・3月22日（日）
中京
3R キミガイチバンイイ
11R モリノドリーム
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・3月22日（日）
中山
5R ナックキャンドル
【中京2R】永島まなみが今年の2勝目…ゴーゴーパンチで抜け出す永島まなみは土日で7鞍
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
5R ハイラブレジェンド
6R ニチヤヲツイデ
・3月22日（日）
中京
1R メエメエ
5R エイシンリーガル
6R ブラックドレス
7R カルツァックライン
10R バルダンツァ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R サウンドラッシュ
12R アスクアメージモア
・3月22日（日）
阪神
9R モアリジット