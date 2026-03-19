Áê¾ìÅ¸Ë¾3·î19Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ºÇÔ-¡äÊÆ¹ñ¤ÏÅ±Âà¤òÍ½ÁÛ¡¡ÆüËÜ³ô: ¡Ö±ó¤¤ÀïÁè¤Ï³ôÇã¤¤¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤Ï³ôÇä¤ê¡×
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë3/16¡¢NY¥À¥¦¡Ü387¥É¥ë¹â¡¢46,946¥É¥ë¡¡2¡Ë3/17¡¢NY¥À¥¦¡Ü46¥É¥ë¹â¡¢46,993¥É¥ë¡¡3¡Ë3/18¡¢NY¥À¥¦¢¥768¥É¥ë°Â¡¢46,225¥É¥ë
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾3·î16Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ¸¶Ìý¹â¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º·¹¸þ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¶âÍ»³ô¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡¡ÆüËÜ³ô: ¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤È¸¶Ìý¹â¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5.2Ëü±ß¤â¤¢¤ê
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ºÇÔ¢ÍÊÆ¹ñ¤ÏÅ±Âà¤òÍ½ÁÛ¡¡1¡ËÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°Áý¤¹¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ2·îÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤êÁ°Ç¯Èæ¡Ö¡Ü3.4¡ó¹â¡×¡£¡¡¡¡¡¡¡¡Á°Ç¯Èæ¡¡¡¡¡¡1·î¡¡¡¡¡¡2·î¡¡¡Ê2·îÍ½ÁÛ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡PPI¡¡¡¡¡¡¡Ü2.9¡ó¡¡¡¡¡Ü3.4¡ó¡Ê¡Ü3.0¡ó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥¢PPI¡¡¡Ü3.5¡¡¡¡¡¡¡Ü3.9¡¡¡Ê¡Ü3.7¡ó¡Ë¡§Ç³ÎÁ¤ä¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô
¡¡¡¡¡¦Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇÂç¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦PPI¤Ï¥¤¥é¥óÀïÁèÁ°¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤Î²ÃÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥óÀïÁè¸å¤Î¸¶Ìý¹â¤òÐíâ×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©ÂÐºö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆFRB¤ÏÂçÉý¤Ê¶âÍø°ú¾å¤²¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2¡ËÊÆ¹ñFRB¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò·èÄê¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï3/18¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò3.5¡Á3.75¡ó¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñFRB¤Ï2²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø¾å¤²¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤òÇØ·Ê¤Ë¹âÆ¤·¤¿¸¶Ìý²Á³Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤äÊª²Á¾å¾º¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¡Ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡3¡ËÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ºÇÔ->ÊÆ¹ñ¤ÏÅ±Âà¤òÍ½ÁÛ¡¡¡¡¡Ê1¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¼çÄ¥¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³ËÇÓ½ü¤ÈÂÎÀ©Êø²õ¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢²ñµÄ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÌ¼Ì»¤Î¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤ò»²²è¤µ¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Ï·ÉéÊ¤Ê¥æ¥À¥ä¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¼Ô¡£ºÊ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌ¼¥¤¥Ð¥ó¥«»á¤Ç·ëº§¤Ç¥æ¥À¥ä¶µ¤Ë²þ½¡¤·¤¿¡£¤½¤Î²ñµÄ¤Ç¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï»¿Æ±¤·¤¿¤â¤è¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡ËÈà¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¸å¤Î¥¤¥é¥óÂÎÀ©¤Î¿·¤·¿ÞÌÌ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥é¥óÇú·â¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤äÂÎÀ©¤Î´°Á´Êø²õ¤ÏÌµÍý¡£¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¸½ÂÎÀ©¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¤â¡¢Çú·â¤Ç¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎÀ©ÂÇÅÝ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¸ý¤Ï93É´Ëü¿Í¤ÈÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ·³¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤Î¿¯¹¶¤Ç¤Ï¾¸°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡Ê3¡Ë¤«¤Ä¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î2¥«¹ñ¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£EU¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÁêÃÌ¤â¶¨µÄ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NATO½ô¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè½ª·ë¤Ç¤âÌäÂêÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§¹¥¹ñ¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤ë¤Ê¤¤¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤ò¡ÖÅ¨»ë¡×¤·¡¢¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÍ§¹¥Åª¤È¤µ¤¨¤ß¤¨¤ë¡£¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ë¡¢Æ±ÌÁ½ô¹ñ¤Ë´ÏÁ¥¤ÎÇÉ¸¯»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ°ÍÍê¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¹ñ³¤·³¤Ï¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ø¤Î´ÏÁ¥ÇÉ¸¯¤Ï´í¸±¤À¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê4¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¹¶·â¤«¤é¤ÎÅ±Âà¡×¤·¤«Êýºö¤Ï¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊý¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤è¤ê¤â¼º¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¥¤¥é¥ó¹¶·â¡×¤¬¡Ö¸¶Ìý¹â¤òÀ¸¤ß¢ÍÊÆ¹ñ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¡×¤òÀ¸¤ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤¬Áý¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¯Îõ¤Ê»Ù»ýÇÉ¡ÖMEGA¡×ÇÉ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£Í¥Àè¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ë¡£»Ù»ýÁØ¤ÎMEGAÇÉ¤¬¡¢ÀïÁè¹¥¤¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÎ¥¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦º£Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃæ´ÖÁªµó¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¹îÉþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ìý°Â->¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡¦Êª²ÁÄã²¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ê¡Ö¥¤¥é¥óÀïÁè¤Î½ª·ë¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¤¥é¥óÀïÁè¤«¤éÅ±Âà¡×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë3/16¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥10°Â¡¢4,084¡¡2¡Ë3/17¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥34°Â¡¢4,049¡¡3¡Ë3/18¡¢¾åÁí¹ç¡Ü13¹â¡¢4,062
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë3/16¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥68±ß°Â¡¢53,751±ß¡¡¡¡¡¡¡¡2¡Ë3/17¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥50±ß°Â¡¢53,700±ß¡¡¡¡¡¡3¡Ë3/18¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,539±ß¹â¡¢55,239±ß¡¡
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡§¡Ö±ó¤¤ÀïÁè¤Ï³ôÇã¤¤¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤Ï³ôÇä¤ê¡×¡¡1¡Ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý¹â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤È´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÂç¤¤ÊÉé¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡¡¡¡Ê1¡Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÀïÁè¤ÏÆüËÜ¤ÈÄ¾·ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö±ó¤¤ÀïÁè¤ÏÇã¤¤¡×¤È³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤ò¾·¤¡¢¸¶Ìý¹âÆ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¸¶ÌýÈ÷Ãß¤¬254Æü¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ¡¦ÊñÁõ¤Ë¤«¤«¤»¤Ê¤¤¥Ê¥Õ¥µ¤Îºß¸Ë¤Ï3½µ´ÖÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ãí¼Í¤â¤Ç¤¤º°åÎÅ¹Ô°Ù¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿©ÉÊ¤âÊñÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Î®ÄÌ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ê¥Õ¥µ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¸¶ÌýÈ÷Ãß¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ç¥Ê¥Õ¥µÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Í¢Æþ°ÍÂ¸¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¸³è¤Î´íµ¡¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ³ô¼°Áê¾ì¤Ï¡Ö±ó¤¤ÀïÁè¤ÏÇã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤ÏÇä¤ê¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê3¡Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¡¢³¤³°Ã»´ü¶Ú¤ÎÇã¤¤¸þ¤«¤¤¤Î¡ÖÄÉ¿ïÇã¤¤¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¡ÖÇã¤¤»ý¤Á¹â¤ÏÄ´À°¡×¤·¤Æ¡¢¿È¹½¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡2¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡Ê1¡Ë3/16¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥68±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥145±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨213.23¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡´óÍ¿²¼¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á²¼¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TDK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥42±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ 83±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥30¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ 890¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ³°Ìô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥25¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ 245¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ ¢¥24¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ 146¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤ ¢¥24¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ 300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡ ¡¡¡¡¢¥145¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÍ¤´¤í´¶¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤È¡¢3·îËö¤ÎÇÛÅöÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¤¬°ì½ä¸å¡¢Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë3/17¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥50±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥308±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨616.00¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡´óÍ¿²¼¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á²¼¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡ ¢¥159±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥ 595±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡ ¢¥ 52¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥ 65¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¢¥ 37¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥ 370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥ 34¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥1,025¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥¯¡¡¡¡ ¢¥ 26¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥1,950¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥308¡¡¡¡¡¡¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬Â¿¤¯Çã¤¤»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¾®Éý°Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò3/16¡¢¥¤¥ó¥É¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥é¥ó¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê3/17Ä«Êý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ+637±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ø¤Î´ÏÁ¥ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿²¤½£¡ÊEU¡Ë³Æ¹ñ¤¬¿µ½Å¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ÌýÀèÊª¤¬¾å¾º¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ½ªÃÍ¤Ï¢¥50±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡Ê3¡Ë3/18¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,539±ß¹â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¡Ü848±ß¹â¡¦ÀêÍÎ¨55.10¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡´óÍ¿¾å¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡ ¡Ü424±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü1,585±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡ ¡Ü165¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü¡¡206¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¡Ü151 ¡Ü1,510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤ ¡Ü60¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®±Û²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü48¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü287¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü848
¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ³ô¤Î¾å¾º¤ò¹¥´¶¤·¤ÆÇã¤¤°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¸¶Ìý²Á³Ê¾å¾º¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼çÎÏ³ô¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦ÂÐÊÆ¹ñÅê»ñ°Æ·ï¤Ç¥¢¥é¥¹¥«»º¸¶Ìý¤ÎÁý»º¡¦Çã¼è¸¡Æ¤¤ò¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¤¿¤À¡¢Âç¤¤ÊÇã¤¤¼çÂÎ¤Ï³¤³°Ã»´ü¶Ú¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£