¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡ß¸µ¥í¥¹·Ù»¡YURI¡ßÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë³Ø²ñ¡É¤¬Âçºå¤ÇÌÀÆü¤«¤é³«ºÅ¡¢»²²ÃÌµÎÁ
¡Ú²èÁü¡Û3·î20Æü³«ºÅ¤Î¡ÖÂ¡´ï¥¨¥×¥í¥ó¹©ºî¡×¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë
»÷´é³¨ÁÜºº¡¢°äÂÎ¤ÎÉü´é²è¡¢ºÛÈ½¤Ç»È¤¦Ë¡°å³Ø¥¤¥é¥¹¥È¡£ÁÜºº¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉÁ¤¯ÎÏ¡É¤¬»ö·ï¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¤³¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Î³Ø²ñ¤¬¡¢2026Ç¯3·î20Æü(½Ë)¤È21Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦ÀéÎ¤¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ñ¡×10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³Ø²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤â°ìÀÚ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£
½éÆü¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÆÁÅç¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î¡È¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡É¤³¤È½©»³Çî¹¯¤µ¤ó¤È¡¢¸µÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·Ù»¡¤Î±ÊÅÄÍÍý(YURI)¤µ¤ó¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ö·ï²ò·è¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Î²Ä»ë²½¡É¡×¡£
»÷´é³¨¡¢Éü´é²è¡¢Ë¡°å³Ø¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁÜºº¤Ç¤É¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿ô¡¹¤Î½ÅÂç»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿½©»³¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Ù»¡¸½¾ì¤òÃÎ¤ë±ÊÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüÊÆ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ù»¡¤È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£ÀèÃå250Ì¾¡£¤Ê¤ª±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£3·î21Æü¡§Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸ì¤ë¡Ö´µ¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÏÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡£²áµî¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç¤Î´éÌÌÊ£»¨¹üÀÞ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤ÎÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¤Î¼ê½Ñ¡£´µ¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¡£
¶¦¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆ·ú·ÁÀ®³°²Ê°å¤Îµ×ÆÁÌÐÍºÀèÀ¸(»ÔÎ©ÆàÎÉÉÂ±¡)¡¢°åÎÅ3D¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¥Èø³È»Ë¤µ¤ó(SCIEMENT)¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼(R)¤Îtokco¤µ¤ó(LAIMAN)¡£°å»Õ¤Î¼ê½ÑÀâÌÀ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢3D¤ä¿Þ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ï¸º¤ë¤Î¤«¡£°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥º¥ì¡É¤È¤Ï--¡©°åÎÅ¤Î¡ÈÅÁ¤¨¤ëÂ¦¡É¤È¡È¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¡É¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡£ÀèÃå250Ì¾¡£Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤´»²²ÃÌµÎÁ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª´ØÀ¾¤ÎÊý¤ÏÀ§ÈóÀ§Èó¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ÕµÙ¤ß¤Î¿Æ»Ò¸þ¤±¡¢ÂÎ¸³·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â
Î¾Æü¤È¤â¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
20Æü¤Ï¡ÖÂ¡´ï¥¨¥×¥í¥ó¹©ºî¡×¡£¿´Â¡¤äÇÙ¤ÎÂ¡´ï¥·¡¼¥ë¤ò»æ¥¨¥×¥í¥ó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¡£½êÍ×Ìó30Ê¬¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»²²ÃOK¡£14»þ¡¦14»þ40Ê¬¡¦15»þ20Ê¬¤Î3²ó³«ºÅ¤Ç³Æ²ó20ÁÈ¡£Âè°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþÀÊ¤À¤¬¡¢ÆóÉô¡¦»°Éô¤Ë¤Ï¤Þ¤À¶õ¤¤¬¤¢¤ë¡£
21Æü¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ã¥µ¥óÂÎ¸³¡×¡£°åÎÅ¡¦°å³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Àîºê°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³¨¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¡£14»þ30Ê¬¡Á16»þ¡¢ÀèÃå30Ì¾¡£
¤³¤Î3Ï¢µÙ¡¢Âçºå¤Ç»ö·ïÁÜºº¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢°åÎÅ¤ÎËÜ²»¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±¤Î¤¾¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤À¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀèÃå½ç¡£»²²Ã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ñ 10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î20Æü(½Ë)¡¦21Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ÀéÎ¤¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ 5³¬¥é¥¤¥Õ¥Û¡¼¥ë
³«¾ì12»þ30Ê¬¡¿³«±é13»þ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ß¡§ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£