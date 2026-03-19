史上最大モデル V8なども搭載か

アウディが開発中の新型SUV『Q9』は、フラッグシップの高級SUVとして今年後半に登場する予定だ。

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新型Q9に関しては、すでにプロトタイプによるテスト走行が目撃されていたが、アウディの記者会見で正式に明らかにされた。同社にとってこれまでで最大かつ最も豪華なモデルとなる。



新型Q9は、従来のQ7（画像）よりも上位のモデルとなる。

アウディのSUVラインナップにおいて『Q7』の上位に位置し、7人乗り、あるいは独立型後部座席を備えた6人乗りレイアウトが用意される。

Q9が後部座席の快適性に重点を置いているのは、生産終了したばかりの『A8』に代わり、エグゼクティブ向けの高級車としての役割を担うためだ。主に米国、中国、中東市場をターゲットとしているが、欧州でも販売される予定だ。

同社CEOのゲルノート・デルナー氏は、「アウディQ9は、アウディのラインナップにおける新たなフラッグシップとなります。米国市場にとって特に重要なモデルです」と述べた。

Q9の技術的な詳細をまだほとんど明らかにされていないが、テスト車両からは、大きなボンネットと、アウディの「シングルフレーム」グリルの新バージョンが採用されることが確認できる。

フォルクスワーゲン・グループのプレミアム・プラットフォーム・コンバッション（PPC）のロング版をベースとしているとみられ、スポーツ仕様の『SQ9』向けのツインターボ4.0L V8ガソリンエンジンなど、さまざまなパワートレインが用意される見込みだ。

また、Q9は兄弟ブランドのポルシェが開発中のフラッグシップSUV（コードネーム：K1）のベースにもなる。K1は2028年に英国で発売される予定で、スロバキアのブラチスラバにある工場で生産される見込みだ。