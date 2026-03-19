櫻坂46・的野美青さんが表紙に登場！「週刊少年チャンピオン16号」本日発売
【週刊少年チャンピオン 2026年No.16】 3月19日 発売 価格：400円
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（C）秋田書店
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秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.16」を3月19日に発売した。特別定価は400円。
今号の表紙と巻頭グラビアには櫻坂46の的野美青さんが登場。両面BIGポスター付録と、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施する。
マンガの巻頭カラーには、「乱破-ヤンキー忍風帖-」、センターカラーには単行本8巻発売記念として「MOGAKU」が登場するほか、「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」も掲載される。
「三期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、今回もご一緒させていただけて嬉しいです！ ニットの衣装が個人的にお気に入りでした。ベッドで枕投げをしたシーンも楽しかったです！（笑）今回初めてロングヘアで登場させていただきました！たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです！」
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