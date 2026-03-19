ミックスウェーブは、中国のカスタムIEMブランドUnique Melodyのヘッドフォン「Umbral」を、3月27日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は1,200,000円前後。世界初となるMEMSと平面磁界ドライバーのハイブリッド構成ヘッドフォンで、ブランド初のフルサイズ開放型ハイブリッドモデルとして、全世界99台限定で展開する。

Unique Melodyが長年培ってきたハイブリッドドライバー技術をフルサイズヘッドフォンへ展開し、音楽表現の新たな可能性を追求したモデル。

96mm平面磁界ドライバーと独自の低電圧MEMSドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用し、IEM開発で培ったチューニング技術とクロスオーバー設計によって両ドライバーの特性を精密に制御。

平面磁界ドライバーによるスケール感と密度、MEMSドライバーによる高速応答と精緻なディテールを両立し、力強さと繊細さが自然に調和したサウンドを実現したとしている。

MEMSドライバーは、高域再生能力に着目して採用した新技術。従来のダイナミック型やバランスド・アーマチュア型では難しい柔軟な音作りと、極めて低い歪み特性を備える。

さらに、従来の静電型ドライバーのような高い駆動要件を必要としない点も特徴で、最大80kHzに達する高域再生能力により、シンバルの輝きや弦の息遣い、録音に込められた微細な質感まで描き出せる。

平面磁界ドライバーには、大型かつ薄型・軽量のゴールドフォイル振動板を採用。基礎共振周波数を70Hz以下に抑えることで、一般的な平面磁界ドライバーよりも低域方向への伸びを拡張し、厚みと安定感のある低音再生を実現した。

振動板とボイスコイルはロングストローク動作を前提に設計されており、豊かな空気の動きを伴うスケール感あるサウンドを生み出す。

一方で、ゴールドフォイルは銀や銅と比べて導電率が低く感度が自然に抑えられるため、本来の性能を引き出すにはソース機器やアンプに高い駆動力が求められるとしている。

音響設計では、平面磁界ドライバーとMEMSドライバーを同一音響軸上に配置する同軸構成を採用し、音の一体感と位相特性を高いレベルで整えた。

イヤーカップには厳選したウォールナット材を使用。自然な木目と温かみのある質感に加え、不要な共振を効果的に抑制し、空気感や空間の奥行き、音楽への没入感を高める。

イヤーパッドは2種類を同梱。通気性に優れたアイスシルク低反発イヤーパッドは、長時間でも疲れにくい快適な装着感を重視。シープスキンレザーイヤーパッドは、高い遮音性による没入感の高いリスニングが最適とする。縫い目を表に出さない構造で耐久性と外観の美しさを両立し、クイックスワップ機構により容易に交換できる。

付属ケーブルは、Umbralの音響特性に合わせて特別にチューニングした専用カスタムケーブル。PW社と綿密なコミュニケーションを重ね、約6カ月にわたる試作と音質検証を経て最終的なチューニングを確定したという。

PVCとソフトFEPを組み合わせたジャケットに、高純度OCC(単結晶)銅による多層導体構造を採用し、安定した信号伝送とノイズ低減を実現。

導体サイズはコア導体が26.5AWG、1層目および2層目が26AWGで、2線構成のシールド設計も採り入れている。2mの4ピンXLRケーブルと6.3mmケーブルを付属し、2mの4.4mmバランスケーブルは別売となる。

限定生産モデルとして、全世界99台の限定生産。各個体には固有のシリアル番号を付与し、ヘッドフォンのデザイン美観を損なわないよう、イヤーパッド下の内側部分に刻印する。

パッケージには世界限定モデル専用のプレゼンテーションボックスを採用。落ち着いたブラウンカラーを基調とした外装にヘッドフォンのシルエットをゴールドラインであしらい、輸送時の保護性能と開封時の特別感を両立したコレクターズ仕様。

品質管理面では、原材料の受入検査から最終的な音響検証まで厳格なプロセスのもとで製造。高温・低温の急速温度衝撃シミュレーション、恒温・恒湿環境でのエージング試験、静電気放電(ESD)保護の検証、プラグの抜き差しに関する機械的耐久試験などを実施する。

さらに、金属部品はLeica製顕微鏡、レザーは色差計、木製ハウジングは含水率および木目、磁石はガウスメーター、振動板は共振解析装置で個別に検証し、見えない部分まで品質を追い込んでいるという。

ドライバー構成がMEMSドライバー×1基、96mm径平面磁界ドライバー×1基、周波数特性が6Hz～80kHz、インピーダンスが65Ω、入力感度が84dB/mW、重量が約520g。ヘッドフォン端子は3.5mm端子。

付属品はアイスシルク低反発イヤーパッド、シープスキンレザーイヤーパッド、本体収納用の専用キャンバス収納ポーチ(VanNuys製)、4ピンXLR端子ヘッドフォンケーブル(2m)、6.3mm端子ヘッドフォンケーブル(2m)、高級クリーニングクロス、ケーブルクリップ、マニュアル、保証書など。