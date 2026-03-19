「年収低い男はそれだけで女から下にみられる」手取り20万円の30代男性、婚活諦め「誰にも会えず」

物価高が続く中、毎月の手取りが20万円を下回ると日々のやりくりだけで精一杯になってしまう。社会のセーフティネットを担う仕事に就きながら、厳しい生活を強いられている人たちから投稿が寄せられている。

埼玉県の30代男性（正社員／年収300万円／独身）は、ケアマネージャーとして働いているものの、手取りは20万円だ。「アパート暮らしで貯金も少ない」という男性は、体調不良と疲労も相まって、私生活を充実させる余裕など微塵もないようだ。（文：篠原みつき）

「婚活していたが誰にも会えずやめている」

男性は、収入の低さが異性からの評価に直結していると感じている。

「年収低い男はそれだけで女から下にみられる。婚活していたが誰にも会えずやめている」

さらに「それに貧困格差の子どもがかわいそう」とこぼす。日々福祉の現場で厳しい現実を見ているからこその言葉かもしれないが、自身の家庭を持つことすらハードルが高すぎる状況だ。

「歯医者の検診ひとつ予算を考える」

一方で、群馬県の40代女性（契約社員／年収250万円／独身）の月の手取りはさらに低く、15.2万円に留まる。会計年度任用職員として公的機関で働いているが、生活は常にカツカツの状態だという。

「お出かけひとつするにしても考える。物価高のいま、変に材料から光熱費など考えると自炊するのも高く感じる。が、食べる食数を減らすかしても栄養面の偏りや健康状態への影響は心配」

食費だけでなく、「医療費も歯医者の検診ひとつ予算を考える」というから、相当シビアなやりくりを強いられていることがわかる。

「自分の健康も親の健康や介護問題も考えると、先の不安しかない」

女性は将来的な年金制度への不安を漏らしつつも、天引きされるだけで他に備える余力すらない状態だという。

「仕事も会計年度任用職員なので、将来的な保障もない。公務員だからいいと言われたが、正規の待遇ではないので、実際生活をどうやりくりしていくか。結婚や出産も現実的な話ではない」

福祉や公的機関を現場で支えるスタッフ自身が、真っ先に自分の将来設計を諦めているという現実があるようだ。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8