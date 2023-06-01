「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」3月19日より配信！ 北米大陸横断レースが開幕【#春アニメ2026】ジョニィ役は坂田将吾さん、ジャイロ役は阿座上洋平さん
【スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険】 放送開始日：3月19日より 最速配信：Netflixにて世界独占先行配信
・放送開始日：3月19日より
1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。
アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の1st STAGEが、3月19日よりNetflixにて世界独占先行配信される。
本作は「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部にあたる物語。半身不随となった元天才騎手ジョニィ・ジョースターと謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリを中心として、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の模様が描かれていく。
メインキャストはジョニィ役に坂田将吾さん、ジャイロ役に阿座上洋平さんが抜擢。またディエゴ・ブランドー役は石川界人さん、ルーシー・スティール役は高橋李依さんが務める。
「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」詳細
・放送開始日：3月19日より
・最速配信：Netflixにて世界独占先行配信
□「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の放送・配信情報ページ【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第１弾】 【「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」あらすじ】
1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。
かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。
彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。
二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会