アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の1st STAGEが、3月19日よりNetflixにて世界独占先行配信される。

本作は「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部にあたる物語。半身不随となった元天才騎手ジョニィ・ジョースターと謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリを中心として、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の模様が描かれていく。

メインキャストはジョニィ役に坂田将吾さん、ジャイロ役に阿座上洋平さんが抜擢。またディエゴ・ブランドー役は石川界人さん、ルーシー・スティール役は高橋李依さんが務める。

・放送開始日：3月19日より

・最速配信：Netflixにて世界独占先行配信

□「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の放送・配信情報ページ

1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会