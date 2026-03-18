【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）】 3月24日 サービス開始 プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料）

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」のサービスを3月24日に開始することを発表した。

発表にあわせ、本作の初解禁ストーリーシーンや新キャラクターの情報を盛り込んだ「ファイナルトレーラー」も公開された。さらに、サービス開始日決定を記念してオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催される。現在、事前登録も受け付けている。

□App Storeのページ

□Google Playのページ

「ファイナルトレーラー」公開

「ファイナルトレーラー」にて解禁となった新キャラクターはオニオンナイト（CV：福山潤さん）、イロハ（CV：水瀬いのりさん）、フリオニール（CV：緑川光さん）、バルフレア（CV：平田広明さん）、リュック（CV：松本まりかさん）、クライヴ・ロズフィールド（CV：内田夕夜さん）の6人。本映像では「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーXVI」までの16作品から1人ずつ、合計16人の「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが登場。現代・東京に召喚され、この世界にあわせた姿で躍動する。

「2026.3.24 サービス開始日決定記念キャンペーン」開催！

【『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』ファイナルトレーラー】

応募期間：3月18日（水）～3月23日（月）23時59分

サービス開始日決定を記念して、プレゼントキャンペーンが開催される。このキャンペーンでは「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、応募期間内に対象の投稿をリポストした人の中から抽選で10名に、「DDFF オリジナルパーカー」が当たる。

□「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」公式X

事前登録受付中

事前登録すると正式サービス開始時に豪華報酬がもらえる「事前登録記念ログインボーナス」が実施される。アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）を始め、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）や好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット（5枚）など、様々なアイテムがサービス開始時のログインボーナスでプレゼントされる。

【報酬内容】1日目：1000モグPay、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）2日目：ガチャチケット10枚3日目：グロウエッグ（強化素材）×50004日目：1000モグPay5日目：1000モグPay6日目：ガチャチケット10枚7日目：キャラチケット5枚

□「事前登録記念ログインボーナス」の詳細ページ

※報酬の受取方法、受取期間に関してはサービス開始後にお知らせします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。

※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※150モグPayでアビリティガチャを1回引くことができます。

(C) SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA