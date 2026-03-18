居場所のない若者らが集い、非行や犯罪の温床になってきた東京・歌舞伎町の「トー横」（新宿区）と呼ばれる一帯で、区が主導するキッチンカーの試験営業が始まった。

治安の悪化に悩む地元住民らと連携した取り組みで、トー横の負のイメージを払拭（ふっしょく）して街のにぎわい創出にもつなげる狙いがある。（大塚美智子）

週末の１５日夜、高層ビルに囲まれた広場と隣接する約６０メートルの区道沿いに、肉料理やビールなどを提供する１０台のキッチンカーが並んだ。周辺にたむろしていた若者らの姿は消え、路上に置かれたテーブルと椅子で友人と食事を楽しんでいた中野区の男性会社員（２３）は「歌舞伎町は怖いイメージがあったけれど、こんなに落ち着けるとは。また来たい」と笑顔を見せた。

広場では、これまでも住民や商店主、行政機関などでつくる団体「歌舞伎町タウン・マネージメント」がイベントを開いたり、区とともに清掃活動や夜間パトロールを続けたりしてきた。今回、区がイベントの主催者となって広場の玄関口となる区道の使用許可を取ったことで会場が広がり、集客効果も高まったという。

歌舞伎町商店街振興組合の理事長で、とんかつ店を経営する杉山元茂さん（７２）は「トー横にはマイナスの印象がつきまとってきた」とした上で、区の取り組みを「街の美化だけでなく、治安の改善にもつながる」と歓迎する。

先例となったのが、南に約３００メートル離れた「新宿モア４番街」だ。都市再生特別措置法の改正で、区などは２０１２年１１月に常設型のオープンカフェを誕生させた。

今では周囲にブランド店も軒を連ねて買い物客らでにぎわう一角だが、かつては違法駐車や放置自転車、ゴミの不法投棄が深刻化していた。法改正で路上での飲食施設の整備ができるようになると、全国初の取り組みとして区が歩行者専用の空間へと生まれ変わらせた経緯がある。収益は街づくりにも役立てられる。

１５日にトー横を視察した新宿区の吉住健一区長は「歌舞伎町は新宿を象徴する『顔』の一つ」とし、トー横について「人々の憩いの場にしていく努力を続けていきたい」と話した。区は今後もキッチンカーの展開を含めたイベントを定期的に開くことで、街の活性化を図っていく考えだ。

大阪の「グリ下」や福岡の「警固界隈」、出入りの若者は低年齢化

大阪・道頓堀の「グリ下」や福岡市中心部の「警固（けご）界隈（かいわい）」――。トー横だけでなく、各地の繁華街には、コロナ禍の２０２０年頃から学校や家庭で居場所を失った若者たちが集まるようになった。

警察は補導や摘発を強化し、行政や支援団体も手を差し伸べているものの、近年は低年齢化に加えて反社会的勢力の関与も指摘されるようになり、問題は深刻の度合いを増している。

支援団体によると、トー横に集まる若者の多くが地方出身者で、中には小６の女子児童もいたという。売春のほか、違法薬物の運び屋、特殊詐欺のかけ子として勧誘される若者もいるとされる。

警視庁の統計では、歌舞伎町を所管する新宿署が２０２４年に認知した刑法犯は３５７７件。同様に繁華街を管轄する渋谷署の１・７倍に上る。今年に入ってからも、販売目的で睡眠薬を所持した容疑で中学３年の女子生徒が書類送検され、トー横に出入りする女子中学生を脅して売春させたとして男が逮捕された。

リストカットを繰り返し、２年前から通う埼玉県の少女（１３）は、危険を感じながらも「ここには友達がいるので、気持ちが安らぐ」と胸中を明かす。広場にベッドや椅子を持ち込んで居座ろうとする成人男性もいるといい、新宿区も対応に苦慮している。

歌舞伎町を拠点に若者支援を続ける団体の清水葵代表理事は、「トー横には今も絶えず若者が訪れ、追い出しても居所を変えるだけ。彼らに寄り添う支援も欠かせない」と話している。