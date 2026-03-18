小原正子、６歳長女の“ラスト体操服姿”にギャン泣き
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの“ラスト体操服”姿や登園ラストの“ジャンプ”ショット などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
16日、「ギャン泣き★」と題してブログを更新。この日が娘の「幼稚園の体操服姿 今日で最後」と明かし、「似合ってたよ」とわが子の姿を振り返りつつ、玄関前で撮影した幼稚園の体操服姿の娘の写真を公開。
成長を感じた小原は思わず涙ぐんでしまったといい、「うるうる母さんを心配そうにみる こうめちゃん」と娘の様子もつづった。
また、車に乗ると娘の目も赤くなっていたといい、「もらい うるうるさせてしまった ごめん！」とコメント。玄関で一列に並んで教室へ向かう年長児たちを見送り、 「かわいいかわいい年長さん達を見送りました」と振り返った。
その後、「ぐっとこらえて こらえて こらえて」と気持ちを抑えていたものの、車に戻ると「おいおいと泣きました」と告白。長男・誠希千くんや次男・誠八くんの幼稚園時代も思い返し、「帰宅して遠慮なく大声でギャン泣き続けました！」と母としての思いをつづった。
最後には「明日は登園最終日です！今日よりもっと泣くと思います！笑」とユーモアたっぷりに予言し、「明後日は卒園式！スッキリ笑顔で門出を祝いましょうね」と前向きな気持ちもつづり、ブログを締めくくった。
翌17日には「とうとう！★」と題してブログを更新し、「幼稚園 最終日」と報告。「今日も たのしんでくるぞーーー！！！」「いいジャンプしてくれました」と元気いっぱいにジャンプする娘の姿を公開。
小原は「兄達が登校したあとの 母と娘の時間」として、ピアノや宿題、着替え、ヘアアレンジなど、登園前のひとときを振り返りながら、「よくもめたりも、したけど 全部 楽しかったよ」 「いっぱい 思い出ありがとう！！！ だいすきよーーーーーーー」と愛情たっぷりに娘への思いをつづった。
これらの投稿にファンから「こうめちゃんまで泣く程泣いてしまったのですね」「卒園式が心配」「泣きすぎてちゃんとこうめちゃんの晴れ姿を見届けてこれるか…」 「しっかり見届けてくださいね」「安定の正子さん」「明日と明後日は私がもらい泣きしちゃいそう。。。」「こうめちゃんも、お母さんも、しっかり頑張りました」 「立派に成長しました」「娘の姿にうるうるした日々を思い出しました」「子育て、あっと言う間です」「いっぱい泣いて、笑って思い出沢山作って楽しんで下さいね」 などの声が寄せられている。
16日、「ギャン泣き★」と題してブログを更新。この日が娘の「幼稚園の体操服姿 今日で最後」と明かし、「似合ってたよ」とわが子の姿を振り返りつつ、玄関前で撮影した幼稚園の体操服姿の娘の写真を公開。
また、車に乗ると娘の目も赤くなっていたといい、「もらい うるうるさせてしまった ごめん！」とコメント。玄関で一列に並んで教室へ向かう年長児たちを見送り、 「かわいいかわいい年長さん達を見送りました」と振り返った。
その後、「ぐっとこらえて こらえて こらえて」と気持ちを抑えていたものの、車に戻ると「おいおいと泣きました」と告白。長男・誠希千くんや次男・誠八くんの幼稚園時代も思い返し、「帰宅して遠慮なく大声でギャン泣き続けました！」と母としての思いをつづった。
最後には「明日は登園最終日です！今日よりもっと泣くと思います！笑」とユーモアたっぷりに予言し、「明後日は卒園式！スッキリ笑顔で門出を祝いましょうね」と前向きな気持ちもつづり、ブログを締めくくった。
翌17日には「とうとう！★」と題してブログを更新し、「幼稚園 最終日」と報告。「今日も たのしんでくるぞーーー！！！」「いいジャンプしてくれました」と元気いっぱいにジャンプする娘の姿を公開。
小原は「兄達が登校したあとの 母と娘の時間」として、ピアノや宿題、着替え、ヘアアレンジなど、登園前のひとときを振り返りながら、「よくもめたりも、したけど 全部 楽しかったよ」 「いっぱい 思い出ありがとう！！！ だいすきよーーーーーーー」と愛情たっぷりに娘への思いをつづった。
これらの投稿にファンから「こうめちゃんまで泣く程泣いてしまったのですね」「卒園式が心配」「泣きすぎてちゃんとこうめちゃんの晴れ姿を見届けてこれるか…」 「しっかり見届けてくださいね」「安定の正子さん」「明日と明後日は私がもらい泣きしちゃいそう。。。」「こうめちゃんも、お母さんも、しっかり頑張りました」 「立派に成長しました」「娘の姿にうるうるした日々を思い出しました」「子育て、あっと言う間です」「いっぱい泣いて、笑って思い出沢山作って楽しんで下さいね」 などの声が寄せられている。