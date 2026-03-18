白石聖「人生の半分以上を共にしている」存在とは 日々のブライトニングケアも明かす
【モデルプレス＝2026/03/18】女優の白石聖が18日、都内で開催されたメナード ブライトニング シリーズ「フェアルーセント」新ミューズ就任記者発表会に出席。大切な存在を明かした。
【写真】27歳美人女優、書道経験者の達筆美文字
白のワンピースにシルバーのハイヒールを合わせたスタイリングで登場した白石は「ブライトニングということで、きらきらに、真っ白に仕上げてもらいました」と笑顔。ミューズ就任については「美容がすごく好きで、スキンケアをする時間も、一日の終わりに大切にしていた時間だったので、とても嬉しかったです。それと同時に、これからもお手入れを頑張っていこうと思いました」と喜びを語った。
この日は、白石がメナードから花束を贈呈されたほか、書道経験者であることから、銀の墨で書いた美文字を披露する一幕もあった。事前に書いた文言に自分の名前を添えて仕上げた白石は「久しぶりに筆を握ったので、ちょっと緊張しました」と笑顔を見せていた。
透明感を保つ日々のブライトニングケアについて、白石は「日差しへの対策もそうですけど、やっぱり毎日の、日々の積み重ねが一番大切なんじゃないかなと思っています」とコメント。スキンケアや美容で迷った経験があるか問われると「あります。まさに今も花粉でちょっと揺らぎやすいのかなっていうのもあるので。自分の肌と対話しながら、今の自分の肌は何を求めているのかなっていうのを、心がけています」と語った。
ケアのポイントに関しては「睡眠時間は大切だなとは思いますね。忙しくても、毎日積み重ねることが大事だと思うので、どんなに眠くても欠かさないようにはしています」と笑顔。朝のルーティンを問われると、「猫を飼っていまして。なので、今日の朝とかも猫ちゃんが起こしてくれて。猫ちゃんのご飯をあげてから、靴下を履いて、顔を洗って、歯を磨いてっていう感じです」と明かした。
愛猫は帰宅した時にお出迎えしてくれるのか質問されると「してくれるときもあるんですけど…最近ちょっとしてくれない（笑）。寝ちゃってて（笑）。気まぐれですからね。甘えん坊だと思います。モウちゃんって言うんですけど、モウちゃんファーストなので。彼のしたいように」と笑顔を見せて「小学校6年生の時に出会って飼い始めているので、人生の半分以上を共にしているので」と大切な存在であることを明かした。
透明感を保つために続けていることを聞かれると「どんなに眠くても、メイクは絶対に落として寝る。大切ですよね。それと日々の積み重ねももちろんそうですし。私はスキンケアしている時間が、自分との対話の時間だなと思っていて。体調面とかも肌に出たりしますし。自分と向き合うことで労わってあげるご褒美時間というか。私はその時間がすごく好きなので。なんなら、その時間があるから明日頑張れるっていう」と返答していた。（modelpress編集部）
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◆白石聖「真っ白」なスタイリングに
白のワンピースにシルバーのハイヒールを合わせたスタイリングで登場した白石は「ブライトニングということで、きらきらに、真っ白に仕上げてもらいました」と笑顔。ミューズ就任については「美容がすごく好きで、スキンケアをする時間も、一日の終わりに大切にしていた時間だったので、とても嬉しかったです。それと同時に、これからもお手入れを頑張っていこうと思いました」と喜びを語った。
◆白石聖、日々のスキンケア・美容で心がけていること
透明感を保つ日々のブライトニングケアについて、白石は「日差しへの対策もそうですけど、やっぱり毎日の、日々の積み重ねが一番大切なんじゃないかなと思っています」とコメント。スキンケアや美容で迷った経験があるか問われると「あります。まさに今も花粉でちょっと揺らぎやすいのかなっていうのもあるので。自分の肌と対話しながら、今の自分の肌は何を求めているのかなっていうのを、心がけています」と語った。
ケアのポイントに関しては「睡眠時間は大切だなとは思いますね。忙しくても、毎日積み重ねることが大事だと思うので、どんなに眠くても欠かさないようにはしています」と笑顔。朝のルーティンを問われると、「猫を飼っていまして。なので、今日の朝とかも猫ちゃんが起こしてくれて。猫ちゃんのご飯をあげてから、靴下を履いて、顔を洗って、歯を磨いてっていう感じです」と明かした。
愛猫は帰宅した時にお出迎えしてくれるのか質問されると「してくれるときもあるんですけど…最近ちょっとしてくれない（笑）。寝ちゃってて（笑）。気まぐれですからね。甘えん坊だと思います。モウちゃんって言うんですけど、モウちゃんファーストなので。彼のしたいように」と笑顔を見せて「小学校6年生の時に出会って飼い始めているので、人生の半分以上を共にしているので」と大切な存在であることを明かした。
透明感を保つために続けていることを聞かれると「どんなに眠くても、メイクは絶対に落として寝る。大切ですよね。それと日々の積み重ねももちろんそうですし。私はスキンケアしている時間が、自分との対話の時間だなと思っていて。体調面とかも肌に出たりしますし。自分と向き合うことで労わってあげるご褒美時間というか。私はその時間がすごく好きなので。なんなら、その時間があるから明日頑張れるっていう」と返答していた。（modelpress編集部）
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