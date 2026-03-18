お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。あるインタビューについて語った。

ジュニアは「ポストに手紙入っててん」と切りだした。「怖いな…今どき」と構えるケンドーコバヤシに、送り主が「小学6年生の女の子」と明かした。

ケンコバが「近所の子や」と指摘すると、「うん」とジュニア。「オレが昔出した“14歳”って本を読みました、と。どういう思いで書かれたのかインタビューさせてもらえませんか、と」と話し、「ジャーナリズムのかたまりじゃないですか！」とケンコバを驚かせた。

ジュニアは快諾し、自宅でカメラを回してのインタビューを受けたという。「めちゃくちゃしっかりしてるねん！それこそ散々取材受けたけど、一番しゃべりやすかったもん」と絶賛。「ジュニアさんが不倫騒動起こした時にその子が記者になってね…あらいざらい」と想像するケンコバに、「しゃべってまうなあ…」と笑った。

「明らかに賢いねん…しっかりした」と力を込めた。ケンコバも「6年生でやりたいことが、この本を書いた人に話を聞いてみたいって…他にいないと思いますよ」と驚きを込め、「こっちのガンプラにコイツの腕付かへんかなあ…とかそんなことばっかり考えてました」と自身の小6時代と比較して感心しきりだった。