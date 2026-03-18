将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われている。盤上では永瀬九段の挑戦を王者が迎え撃つ熱い戦いが繰り広げられているが、解説中継に出演した野原未蘭女流二段（22）が、藤井六冠の驚くべき身体能力と“負けず嫌い”な素顔を明かし、視聴者の注目を集める一幕があった。

【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）

エピソードの舞台となったのは、3月15日に栃木県日光市で行われた「第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局」の終局後だ。見事に勝利を収めた藤井六冠だったが、その夜、宿泊先では関係者による卓球大会が開催されたという。野原女流二段によれば、藤井六冠は「じゃあやりますか」と非常にフランクな様子で参加。現地で大盤解説を担当した宮嶋健太四段（26）らも加わり、タイトル戦の緊張感から解放されたリラックスした時間が流れた。

以前にも藤井六冠らと卓球勝負をしたことがあったという野原女流二段だが、今回の対戦ではその進化に驚愕したという。当時の様子を振り返り、藤井六冠の腕前について「上達している」と語ると、その鋭いショットに「サーブにスピンがかかっているのと、スピードが早くて取れない！」と脱帽。あまりの変貌ぶりに「どこで練習されたんだろう」と、多忙を極める王者の意外な才能に目を丸くしたことを明かした。

中学生時代の50メートル走の自己ベストが6秒8という俊足でも知られる藤井六冠だけに、その高い身体能力はピンポン球にも遺憾なく発揮されていたようだが、さらに野原女流二段は「負けず嫌いが炸裂している」と感じた場面についても言及。野原女流二段が「ラリーを続けましょう」と提案すると、藤井六冠は「わかりました！」と快諾したものの、いざ始まるとわずか数回のラリーの後に容赦ないスマッシュを叩き込んだ。これにはたまらず「先生、ラリーって言ったじゃないですか！」とツッコミを入れたが、藤井六冠はケラケラと大笑い。野原女流二段は「一番ラリーを続ける気がなかったのは藤井六冠でした」と、笑顔で盤上と変わらぬ勝負師の本能を証言した。

宮嶋四段とは手加減なしのガチ勝負を繰り広げ、笑顔も多く見られたという藤井六冠。この微笑ましい舞台裏に、ファンからは「さすが運動神経いい」「聡太いいぞｗ」「なんて贅沢な」「青春やんか」「ノリノリ太」「藤井サーブ」「卓球でも負けず嫌い可愛い」といったコメントが殺到。盤上の絶対王者が見せた23歳の等身大の素顔に、中継画面は大いに盛り上がっていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）