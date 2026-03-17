東京マカロンラスク新フレーバー登場♡大人可愛い手土産に注目

東京土産の定番として人気の「東京マカロンラスク」から、新フレーバーを詰め合わせた『東京マカロンラスク NEXT』が登場。可愛らしい見た目と上品な味わいで、贈る相手を選ばない“失敗しない手土産”として注目を集めています。和と洋の素材を組み合わせた奥行きある美味しさで、特別なひとときを演出してくれるスイーツです♡

新フレーバー3種の魅力

東京マカロンラスク NEXT（キャラメル・バニラ・ショコラ）



価格：10個入 648円（税込）／21個入 1,296円（税込）

パティシエこだわりの“和×洋”素材で仕上げた、上品で奥行きのあるフレーバーが楽しめます。

キャラメル：フランス産ゲランド塩がアクセントの大人な甘さ

バニラ：和三盆のやさしい甘みと芳醇な香りが魅力

ショコラ：ココアの深みとアーモンドの香ばしさが広がる味わい

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手土産に選ばれる理由

ころんと丸みのあるマカロンのフォルムと、やさしい色合いが魅力。箱を開けた瞬間に心が和むような可愛らしさが広がります。

さらに、二度焼きで仕上げたサクサク食感と素材の風味を活かした甘さは、コーヒーや紅茶との相性も抜群。製造日より120日と日持ちが長く、常温保存が可能な点も手土産として嬉しいポイントです。

ストロベリー・レモン・ピスタチオの3種を楽しめる定番セットも人気。フルーティーな甘さや爽やかな酸味、ナッツのコクがバランスよく楽しめ、彩りも華やかです。

販売場所：WISHBON公式オンラインショップ／東京みやげセンター（東京駅一番街地下1階）／ザ・アキバ（ラジオ会館店）／足柄SA（下り）／ヨコハマメモリーズラクシスフロント ほか

※今後も順次取り扱い店舗拡大予定

贈り物にも自分用にも♡

見た目の可愛さと上品な味わいを兼ね備えた東京マカロンラスクは、大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。軽やかで持ち運びしやすいので、旅行や出張のお土産にもおすすめです♡

新フレーバーで、ちょっと特別なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪