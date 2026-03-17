紗綾、第2子出産 産後1ヶ月は”完全休養” 理由もつづる「休養がとにかく大切！！！」
タレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。
【写真】かわいい我が子を抱きかかえ…紗綾、第2子出産を報告
写真を添えて「第二子が誕生しました。夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながら、とても和やかで幸せ〜な時間でした。前回同様、出てくるところを自撮りしながら頭が出てきたらナデナデ。腕が出てきたら握手したり、へその緒を娘と一緒に切ったり…。第二子のお産を言葉で表すなら「みんなで楽しくお話ししていたら、”私も仲間に入れて!!”って生まれてきた」感じかな」と記した。
続けて「そして産後1ヶ月間は、完全休養します。出産は、体の臓器がまるごと一つ無くなるくらいの変化があり、交通事故に遭ったほどのダメージとも言われているそうです。なので、最短でも1ヶ月間はSNSの更新もお休みさせていただきます。次の更新は、体の回復をみながら再開します。産褥期の過ごし方は、家族に頼って、私はとにかく横になって休む。赤ちゃんのお世話だけ。テレビも携帯電話も本もお預け。産褥期の過ごし方って、意外と知らないママさんも多い気がするのですが、この産後1ヶ月の休養がとにかく大切！！！(ちなみにこの文章、実は出産前に書きました！笑)(出産エピソードは夫に代筆してもらいました)」と呼びかけている。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。25年11月に、第2子の妊娠を伝えていた。
【写真】かわいい我が子を抱きかかえ…紗綾、第2子出産を報告
写真を添えて「第二子が誕生しました。夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながら、とても和やかで幸せ〜な時間でした。前回同様、出てくるところを自撮りしながら頭が出てきたらナデナデ。腕が出てきたら握手したり、へその緒を娘と一緒に切ったり…。第二子のお産を言葉で表すなら「みんなで楽しくお話ししていたら、”私も仲間に入れて!!”って生まれてきた」感じかな」と記した。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。25年11月に、第2子の妊娠を伝えていた。