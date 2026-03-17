亀梨和也『ストーブリーグ』、“日本ドラマ初”韓国地上波SBSで放送決定 オリジナル版放送局で…異例の展開
俳優の亀梨和也が主演するドラマ『ストーブリーグ』（全8話）が、日本ドラマで史上初めて、韓国地上波SBSで放送されることが決定した。 28日より動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙放送・配信され、韓国で順次同時展開が開始する。
【動画】ドラマ『ストーブリーグ』予告映像
本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。
日本版では、亀梨が大胆な改革を推し進める球団の新GM、桜崎準役を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎ら、豪華キャストが集結。監督は、TVシリーズ＆劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎が担当する。
今回、日本の公開翌日となる29日より、韓国地上波SBSでの放送がスタート。リメイク作品がオリジナル版の放送局である韓国地上波放送局SBSで放送されるという異例の展開が実現した。
■あらすじ
熱く、そして冷静なチーム・ビルディングの行方を描く逆転劇。万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち…その内部は、崩壊寸前の状態だった。そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は…球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。
■キャスト
亀梨和也、長濱ねる、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、甲本雅裕、剛力彩芽、吉田鋼太郎、野村萬斎 ほか
■監督
瑠東東一郎（『おっさんずラブ』、『ビリオン×スクール』、『極主夫道』ほか）
松下敏也（『推しが上司になりまして』、『ビリオン×スクール』ほか）
塚田芽来（『御曹司に恋はムズすぎる』、『ビリオン×スクール』ほか）
■脚本
吉高寿男（『ミッドナイト屋台』ほか）
中村允俊（『Re:リベンジ-欲望の果てに-』ほか）
■音楽
宮崎誠（『ビリオン×スクール』、「SPY×FAMILY」、「ワンパンマン」ほか）
【動画】ドラマ『ストーブリーグ』予告映像
本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。
今回、日本の公開翌日となる29日より、韓国地上波SBSでの放送がスタート。リメイク作品がオリジナル版の放送局である韓国地上波放送局SBSで放送されるという異例の展開が実現した。
■あらすじ
熱く、そして冷静なチーム・ビルディングの行方を描く逆転劇。万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち…その内部は、崩壊寸前の状態だった。そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は…球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。
■キャスト
亀梨和也、長濱ねる、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、甲本雅裕、剛力彩芽、吉田鋼太郎、野村萬斎 ほか
■監督
瑠東東一郎（『おっさんずラブ』、『ビリオン×スクール』、『極主夫道』ほか）
松下敏也（『推しが上司になりまして』、『ビリオン×スクール』ほか）
塚田芽来（『御曹司に恋はムズすぎる』、『ビリオン×スクール』ほか）
■脚本
吉高寿男（『ミッドナイト屋台』ほか）
中村允俊（『Re:リベンジ-欲望の果てに-』ほか）
■音楽
宮崎誠（『ビリオン×スクール』、「SPY×FAMILY」、「ワンパンマン」ほか）