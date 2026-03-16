ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が16日、自身のインスタグラムを更新。ドラムス・真矢さん(享年56)亡き後、初めて開催された12日の東京・有明アリーナ公演後の心境を改めてつづった。

SUGIZOは日本語と英語で「有明アリーナ公演、本当にありがとう」とまずはファンに向けて感謝。「事故後の初の、そして真矢が旅立って初のライヴ。まさに一生に一回と言っていいあまりに重要な公演で、自分でもどうなるか本当に検討がつかなかったけど、何とか今出来得る最良のステージが実現できたか、と思っています」と振り返った。

「真矢は間違いなくずっと一緒にいたよね。そしてこれからもずっと一緒にいてくれる」

続けて「参加してくれたみんな、本当にありがとう。3ヶ月遅れのみんなの『White Christmas』、本当に美しかった。。。心から、最大限の感謝を」と、ファンに向けて重ねて感謝。

そして「覚悟はしていていたけど、あまりに大切な存在を失ってしまって、それは想像を超える激痛だった。心は半分えぐられ、身体は半分もぎ取られたような感覚だ。だけど、とにかく今は真矢の願いの通り前へ進まなきゃ。。。」と悲壮な覚悟で締めくくった。