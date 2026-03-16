「全部、やり直したい…」SNSで他人の成功に焦り、孤独な暴走の末に〈社員の信頼〉と〈家族の笑顔〉を同時に失った44歳社長。発端は3月31日、年度末の夜

4月、社会全体が新しいステージへと向かう季節。経営者の心には奇妙な焦りが生まれます。SNSに溢れる他者の成功、そして自社の停滞感。現状を一度壊してしまえば、新しい自分になれるのではないか――。そんな「リセット願望」から始まる強引な改革は、往々にして大切なものから順に壊していきます。本記事では、上岡社長（仮名）の事例とともに、経営者が陥りがちな「焦燥感」の正体とその代償を、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

「新年度」が、社長の冷静さを奪う理由

3月末の夜。上岡社長（仮名／44歳）はオフィスに一人残り、決算資料を何度もめくっていました。数字は決して悪くありません。赤字でもなく、社員数はむしろ増え、銀行との関係も良好です。客観的にみれば、会社は順調そのものでした。

それなのに、彼の胸の奥には説明のつかないざわつきが広がっていたのです。

「……なにかが、足りない」

窓の外では、年度末特有の慌ただしい空気が流れています。人事異動、組織改編、新しい目標、社会全体が「次のステージ」に向かっているような雰囲気。この季節、経営者は奇妙な感覚にとらわれがちです。カレンダーが変わるだけなのに、人生まですべて一新できるような錯覚に陥ります。

SNSを開けば同業の社長が「海外進出しました」「年商20億突破しました」と成功の報告ばかりが目に入ります。順調な会社を経営しているはずの自分が、なぜか取り残されているような気がしてくるのです。上岡社長も例外ではありませんでした。椅子に深く座り直し、決算書を閉じたあと、ぽつりと独り言を漏らしました。

「全部、やり直したいな」

会社も。そして人生も。そのリセット願望こそが、静かな崩壊の始まりでした。

焦った組織改革

4月1日。上岡社長は朝礼で、新年度の方針を力強く宣言しました。

「今年は、本気で変える。中途半端はやらない」

不採算部門の整理や組織の再編、営業方針の抜本的な変更。経営判断としては、どれも合理的なものばかりです。しかし問題は、その「スピード」と「伝え方」でした。

決断の数は増えましたが、社員への説明は減りました。会議室では誰も反対せず、社員たちは黙ってうなずくばかり。ある幹部が「少し焦っていませんか」と進言しても、社長の耳には届きません。

急速に冷え込む家庭の温度

同じような変化は、家庭でも起きていました。

帰宅は連日深夜になり、家族で食卓を囲む機会は激減しました。休日も書斎にこもりきり。妻は最初、なにも言いませんでした。経営者の夫を持つ以上、忙しさは理解しているつもりだったからです。ですがある晩、しびれを切らし、「会社、そんなに大変なの？」と案じます。彼は苛立ちを隠さずに答えました。

「大変とかじゃない。いま、立て直してるんだよ」

その口調には別の意味が含まれていました。

「わからないなら、黙っていてくれ」

それから会話は減り、残ったのは連絡だけです。「今日は遅くなる」「来週は出張だ」「いまは重要な時期なんだ」。その“いま”がいつ終わるのか、誰もわからないまま時間だけが過ぎていきます。

子どもは父親の帰りを待たなくなり、妻は夫に予定を共有しなくなりました。家庭の温度は、気づかないうちに、確実に下がっていきました。

そんなある夜、妻が静かに問いかけます。「最近、私たちのこと、どう思ってるの？」上岡社長はすぐに答えられませんでした。会社の事業計画や数字の見通しならいくらでも語れるのに、家族の将来については言葉が出てこない――。沈黙の末、妻は言いました。

「あなたは会社を立て直しているつもりかもしれないけれど、家はもう壊れているよ」

戦略では覆せない「離婚届」と、連鎖する組織の綻び

「もう、無理だと思う」

後日、妻がテーブルに置いたのは一枚の離婚届でした。これまで資金繰りや訴訟、裏切りといった会社の危機を何度も乗り越えてきた上岡社長ですが、この紙一枚だけは、得意の「経営戦略」で覆すことができませんでした。

時を同じくして、社内でも綻びが表面化します。急な組織再編、説明不足の人事、突然の業務フロー変更……。「社長の目指している方向性が読めません」幹部の1人が退職を申し出たのを皮切りに、優秀な中堅社員が次々と辞めていきました。さらに長年の取引先からも「御社の体制が落ち着くまで、新規案件は見送らせていただきます」と、事実上の警告を突きつけられます。

改革のスピードに、周囲はもうついていけなくなっていたのです。不安を決断で打ち消そうとし、焦りを改革で上書きしようとした社長の姿は、周囲からは「壊れはじめている」ようにしかみえませんでした。残ったのは、空っぽになった自宅と、弱った会社でした。

真の改革とは「壊すこと」ではない

現状を打破するために大きな改革を打ち出せば、自分の未来をコントロールしているような全能感に包まれます。しかし、真の改革とは「壊すこと」ではなく、現状と「向き合うこと」です。

停滞している現実、そして自分自身の弱さ。それらから目を逸らし、性急な変化に逃げてしまったことが上岡社長の悲劇を招きました。会社も家庭も、その土台は「信頼」です。信頼を築くには長い年月を要しますが、壊れるのは一瞬です。

多くの経営者が、会社を壊すと同時に家庭を壊してしまうのには理由があります。家庭には「決算書」がないことが原因かもしれません。数字に表れず、明確な警告アラートも出ない。だからこそ、気づいたときには手遅れになっていることが多いのです。

新年度は、リセットの季節ではありません。むしろ、目の前の現実と静かに対話するための季節です。壊すことは誰にでもできますが、向き合い、続けることには強い覚悟が要ります。

派手な改革よりも、地味な対話。大胆な決断よりも、一歩を積み重ねる覚悟。――それがあって初めて、改革は「破壊」ではなく「再生」へと繋がります。

あなたはいま、目の前の人と丁寧に向き合っているでしょうか。

萩原 峻大

東京財託グループ 代表