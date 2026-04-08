男性の本気の想いは、何気ない会話の中の“質問”にこそ隠れていることがあります。そこで今回は、男性が“本気で恋した女性”にしか聞かない３つの質問を紹介します。「何か困っていることない？」男性は、好きな女性から頼られることで自分の存在価値を感じる傾向があるので、「彼女の困りごとを解決したい」という気持ちを自然と持つようになっていきます。なので、「最近、何か困っていることない？」という質問は、「あなたの