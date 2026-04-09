出場選手登録から外れた横浜ＤｅＮＡ・コックス＝８日、横浜横浜ＤｅＮＡのコックスが９日、出場選手登録を外れた。先発した８日の中日戦で上半身のコンディション不良を訴え、３回２失点で降板した。来日初登板となった１日の阪神戦は６回１失点と好投し、チームの今季初白星に貢献した。７日にはインフルエンザを患ったデュプランティエが感染症特例で出場選手登録を外れた。先発転向の入江も２軍再調整となり、先発陣に誤算