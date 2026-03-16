1児の母・田中れいな、手作り離乳食＆大人用弁当を一挙公開「凄すぎる」「飾らない家庭的な料理で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】元モーニング娘。の田中れいなが3月15日、自身のInstagramを更新。手料理ショットを公開し、話題となっている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「飾らない家庭的な料理」おかずたっぷり弁当など大量の手料理ショット
田中は赤ちゃんの絵文字を添えて「ごはん記録 ※大人用も入ってます」と題し、離乳食や大人用の弁当の写真を多数投稿。様々な具材で作ったおやきやバナナパンケーキ、きなこパンケーキ、おにぎりなど子供の手づかみ食べにピッタリの料理や、しらすやほうれん草、人参、豆腐などをたっぷり使った離乳食の写真を公開した。「お子さんおる方 よく作る・よく食べるメニューがあったらコメントで教えてください」「食べムラないけんいろんなもの作りたいけど、いつも安定の同じようなの作ってしまう」とつづり、毎日の離乳食づくりに頭を悩ませている一面も明かしている。
続けて「最近、お弁当作るのもハマってます」と記し、大人用の弁当の写真も投稿。しそと蓮根のハンバーグや甘い卵焼き、ウインナー、スパゲティサラダ、さつまいも甘煮、小松菜ナムルにステーキが乗った豪華なものや、塩昆布枝豆おにぎり、パプリカピーマン炒め、ブロッコリー、ウインナー、高野豆腐の煮物に大きなオムレツがメインで詰められたものなど、ボリューミーな弁当を披露している。
この投稿には「凄すぎる」「飾らない家庭的な料理で美味しそう」「めちゃくちゃ頑張ってる」「みんな喜びそう」「食べムラないなんてお利口さん」「大人用のお弁当美味しそう」などの反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・36歳元モー娘。「飾らない家庭的な料理」おかずたっぷり弁当など大量の手料理ショット
◆田中れいな、離乳食＆大人用弁当一挙公開
田中は赤ちゃんの絵文字を添えて「ごはん記録 ※大人用も入ってます」と題し、離乳食や大人用の弁当の写真を多数投稿。様々な具材で作ったおやきやバナナパンケーキ、きなこパンケーキ、おにぎりなど子供の手づかみ食べにピッタリの料理や、しらすやほうれん草、人参、豆腐などをたっぷり使った離乳食の写真を公開した。「お子さんおる方 よく作る・よく食べるメニューがあったらコメントで教えてください」「食べムラないけんいろんなもの作りたいけど、いつも安定の同じようなの作ってしまう」とつづり、毎日の離乳食づくりに頭を悩ませている一面も明かしている。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「凄すぎる」「飾らない家庭的な料理で美味しそう」「めちゃくちゃ頑張ってる」「みんな喜びそう」「食べムラないなんてお利口さん」「大人用のお弁当美味しそう」などの反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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