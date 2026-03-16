「養老渓谷温泉」を抑えた1位は？ 1人旅で行きたいと思う「千葉県の温泉地」ランキング！【2026年調査】
桜の開花が待ち遠しいこの時期、一足早く春の風を感じながら巡る温泉旅は、日常をリセットする特別な体験になります。誰にも気を使わず、自分のペースでゆったりと滞在を楽しめる魅力的な目的地が揃いました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「千葉県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「千葉県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
2位：養老渓谷温泉／58票千葉県内でも有数の紅葉や新緑の名所として知られる養老渓谷温泉が2位。都会の喧騒を忘れ、川のせせらぎや滝を眺めながらのハイキングは、自分自身と向き合う1人旅に最適です。とろりとした独特の「黒湯」を楽しめる温泉宿が多く、自然派の旅人に愛されています。回答者からは「海や自然の景色を楽しみながら温泉に入れる点に魅力を感じました。静かな環境で一人でもゆっくり過ごせそうで、日頃の疲れを癒やす旅行ができそうだと思ったからです」（20代女性／神奈川県）、「渓谷の自然が美しく、四季を感じながらゆっくり過ごせる点に魅力を感じました。温泉だけでなく、滝や遊歩道など散策スポットが多く、1人でも飽きずに楽しめそうです。静かで落ち着いた雰囲気があり、都会の喧騒から離れてリフレッシュしたい時に最適だと思いました」（40代男性／北海道）、「落ち着きと高級感があって、贅沢なひとり時間を過ごせそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：鴨川温泉／61票1位に選ばれたのは、太平洋を一望できる鴨川温泉。海沿いならではの開放感と、新鮮な海の幸を楽しめるのが最大の魅力です。大型のホテルから落ち着いた雰囲気の宿まで揃っており、水平線を眺めながらの温泉は格別の癒やしを与えてくれます。回答者からは「海や自然の景色を楽しみながら温泉に入れる点に魅力を感じました。静かな環境で一人でもゆっくり過ごせそうで、日頃の疲れを癒やす旅行ができそうだと思ったからです」（20代女性／神奈川県）、「房総を一人旅して、鴨川温泉にも行ってみたいと思うからです」（50代女性／静岡県）、「行きやすくて日帰りでも行けそうだから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)