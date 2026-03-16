わんこの健康を守るために、毎日のお散歩は欠かせません。雨の日は、さまざまな対策をして外に連れ出すことも飼い主の役目…。

あるわんこたちのお散歩前の様子を撮影した投稿が、記事執筆時点で133万5000回再生を突破。あまりに素直な反応に「虚無感が漂ってる」「絶望的な顔してて草」「悲しみが丸出し(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日、犬たちが『カッパを着せられる』と察した結果→わかりやす過ぎる『納得いっていない表情』】

カッパを着せようとしたら…

Instagramアカウント「lillie_bcl」の投稿主さんは、ボーダーコリーのリーリエちゃん、オーストラリアンシェパードのガルチェロちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、2匹はお散歩に行くことに。しかし外は生憎の雨…。そこで、投稿主さんが「カッパ着ようか」と声を掛けたといいます。

その言葉を聞いたリーリエちゃんは、低姿勢になりながらササっと退散。まるで逃げるように、サークルの中へと隠れてしまいました。

実は、リーリエちゃんはカッパを着るのが嫌いなのだとか。あからさまな嫌がり方に、思わず笑ってしまいます…！

不満そうな顔にクスッ

リーリエちゃんが逃亡したのを見て、焦りを感じたのがガルチェロちゃん。困惑した表情で、テーブルの下に身を隠したそうです。

テーブルの下から、恨めしそうな目つきで投稿主さんを見上げるガルチェロちゃん…。ガルチェロちゃんも、カッパを着たくなくてわかりやすい抵抗をしたのでした。

実家のわんこと合流

上手にかわした2匹ですが、勝利をおさめたのは投稿主さんのほう。優しく宥めながら、なんとかカッパを着せることに成功しました。2匹は、しっかりとカッパのフードを被って、嫌そうな表情を浮かべながら外にでかけたそう。

お散歩では、実家のわんこ2匹と合流したといいます。すると、実家のわんこも似たようなカッパを着ていたとか。4匹が並ぶと、全員が不満そうな表情に…！素直な反応を示すわんこたちの姿に、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛くてニヤニヤしちゃいます」「カッパ隊の不満タラタラの顔w」「早く晴れるといいね！！」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「lillie_bcl」には、リーリエちゃん＆ガルチェロちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。仲睦まじい2匹に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lillie_bcl」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。