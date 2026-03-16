「こんなこともできないの？」外国人労働者を怒鳴り散らすお局→入社半年で退職を決意した理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
同期なしの新卒として入社し、人事部の先輩に連れていかれた配属先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫か」と聞かれ、高校もほぼ女子だったため問題ないと答えたものの、働き出したら問題しかない部署だった。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんが描く漫画『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに、著者に話を聞いた。
出社初日に配属先へ挨拶に向かうと、課長は居眠りをしていた。さらに紹介されたのは全員が女性で、とくに教育係のオツ野とボネ山が部署内で絶対的な権力を持っていることがわかった。オツ野は契約社員の外国人労働者への当たりが強く、常に怒鳴り散らして職場はピリついていた。さらに契約社員は休憩室に入れず、ロッカールームで休むよう指示されていたのだ。著者は休憩室でもオツ野が契約社員の悪口をいうため、ゆっくり休むことができなかった。
ある日、契約社員に大変な検品をやらせていることに気づいた著者が指摘すると、「新人のくせに」と怒られ入社2週間でターゲットにされてしまう。翌日から無視されるようになり休憩室も出禁となったが、契約社員だけが理不尽な扱いを受けるのは納得できなかったという。陰湿ないじめが続き結果的に半年で退職を決めるが、検査課の退職者が後を絶たないことに疑問を感じた人事が動き、内部調査が入ることになったのだ。
著者は子どものころから漫画を描くのが好きで、絵日記ブログをきっかけに本格的に活動を始めた。本作はプライバシーの観点から一部フィクションを交えているが、ほぼ実話である。悪者を倒してスカッとする結末ではないが、助けてくれる人は必ずいるということを伝えたかったと語る。女性ばかりの職場はコミュニケーション能力が高い反面、派閥ができやすく噂話が早く広まるため気をつかうことが多かったそうだ。漫画にするにあたっては、女性しか登場しないためキャラクターの見た目が被らないようこだわったと明かす。
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