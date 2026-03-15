「恋髪」をテーマにした次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』の優勝者が、2026年3月14日（土）に開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』のステージ上で発表され、優勝者発表の瞬間を含め、ABEMAでは『マイナビ TGC 2026 S/S』を全編無料で独占生中継された。

【映像】『恋髪オーディション』の優勝者

『マイナビ TGC 2026 S/S』で開催された「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」には、『恋髪オーデイション』のMCを務める人気アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなの、タレント・モデルで雑誌『Ray』専属モデルの本田紗来も登壇。彼女たちが見守るなか、決勝ステージに駒を進めたスタイリスト・マエダジュンとペアを組んだモデルのchun、スタイリスト・だいあとペアを組んだモデルのきぃぃりぷ、スタイリスト・元杉允駿とペアを組んだモデルの中村里砂がそれぞれランウェイで若手美容師たちの手によって美の魔法にかけられた“恋髪”姿を披露し、観客を魅了した。

そして、ファイナリストの中から見事マエダジュンさんがその頂点を掴み、優勝賞金300万円や、番組出演者とのSNS企画などの副賞が贈られた。本オーディションを審査員長の立場で見守った、日本を代表するカリスマ美容師・OCEAN TOKYO CEO高木琢也は「髪型やヘアアレンジひとつで新たな世界を見せることができたり関わる人を幸せにできるという点で、すごく夢のあるオーディションだと思っています。僕自身も、美容室ってただ髪を切るだけの場所じゃなくて、新しい自分や世界に出会えたり、恋愛相談とか人生の気分転換ができるチェンジスペースのような場所だよなと改めて感じましたし、こんなに幸せな気持ちにさせてもらえて感謝しています。この番組が、視聴者の方が何か新しいことにチャレンジしたり一歩進むきっかけになっていたらうれしいです」とコメントを寄せている。

■『恋髪オーディション』とは？

ABEMAが開催する『恋髪オーディション』は、“次世代のスター美容師”を発掘するオーディションプロジェクト。美容師たちは得意なスタイルで、「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を、髪から輝かせる。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・OCEAN TOKYO CEO高木琢也をはじめ、KAMI CHARISMA 2026 で三つ星を受賞した唯一の女性美容師・野々口祐子、BTSのMV『Dynamite』や『Butter』のヘアスタイリングを手がけ、aespaなど数多くのK-popアーティストを担当する美容師・チェ・ムジン、YouTubeチャンネル登録者数160万人を誇り、IVE、Kep1erをはじめ多くのアイドルとコラボを果たした、韓国で一番有名と言われる美容師・キウ・セム、といった日本と韓国を代表するトップ美容師が集結。さらに2022年に『ベストスタイリングアワード2022』を受賞し、SNS総フォロワー数265万人超えのメイクアップクリエイター・GYUTAE、人気女性雑誌などで活躍するカメラマン・tAikiと、魅力アップのスペシャリストが審査員として参加します。また、『今日、好きになりました。』に参加した寺島季咲、平松想乃、藤田みあ、実熊瑠琉、りんかが「女子高生が恋する気持ち」がわかる若者代表して審査に挑む。

■審査員長・OCEAN TOKYO CEO高木琢也 コメント全文

髪型やヘアアレンジひとつで新たな世界を見せることができたり関わる人を幸せにできるという点で、すごく夢のあるオーディションだと思っています。僕自身も、美容室ってただ髪を切るだけの場所じゃなくて、新しい自分や世界に出会えたり、恋愛相談とか人生の気分転換ができるチェンジスペースのような場所だよなと改めて感じましたし、こんなに幸せな気持ちにさせてもらえて感謝しています。この番組が、視聴者の方が何か新しいことにチャレンジしたり一歩進むきっかけになっていたらうれしいです。