水戸由菜（みとゆな）、弟の卒業式で2ショット「かっこいい雰囲気」「お姉さんの顔してる」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】インフルエンサー・タレントの水戸由菜が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟の卒業式に参列した際の姉弟2ショットを公開した。
【写真】Z世代人気の21歳美女「かっこいい雰囲気」弟との写真が話題
水戸は「今日は弟の卒業式に行ってきました」と報告。「花束もらった側から渡す側に」と感慨深い様子でつづり、花束を持った弟の写真を投稿した。また、卒業式会場の看板を挟んだ、仲の良さが伝わる姉弟ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「姉弟ショット尊い」「みとゆながお姉さんの顔してる」「美男美女なのが伝わってくる」「かっこいい雰囲気」「自慢のお姉ちゃんすぎる」「仲良さそうでほっこりした」といった声が寄せられている。
水戸は、2021年から2022年にかけてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。蜜柑編」に出演し人気を博す。2025年4月にみとゆなから水戸由菜に活動名を変更した。（modelpress編集部）
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◆水戸由菜、弟との2ショット披露
水戸は「今日は弟の卒業式に行ってきました」と報告。「花束もらった側から渡す側に」と感慨深い様子でつづり、花束を持った弟の写真を投稿した。また、卒業式会場の看板を挟んだ、仲の良さが伝わる姉弟ショットも披露している。
◆水戸由菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「姉弟ショット尊い」「みとゆながお姉さんの顔してる」「美男美女なのが伝わってくる」「かっこいい雰囲気」「自慢のお姉ちゃんすぎる」「仲良さそうでほっこりした」といった声が寄せられている。
水戸は、2021年から2022年にかけてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。蜜柑編」に出演し人気を博す。2025年4月にみとゆなから水戸由菜に活動名を変更した。（modelpress編集部）
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