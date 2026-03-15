広瀬すず「日アカ」着物に隠された“秘密”公開「びっくり」「こだわりを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の広瀬すずが3月14日、自身のInstagramを更新。3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で着用した衣装の“秘密”を明かした。
【写真】「実は秘密が」広瀬すず 「日アカ」衣装の“裏”公開
同イベントに出席した広瀬は「今回の日本アカデミー賞ではとっっっても素敵なお着物を、、！」と白の着物姿のオフショットを公開し「裏には特別な、、。うきゃー」と裏地も披露。そこには「すず」の文字が施されていた。
また広瀬の所属事務所のフォスターも13日にX（旧Twitter）を更新。「素敵なお着物で、登壇致しました！」と広瀬の着物ショットを投稿し「そのお着物には、実は秘密があったのです」と裏地の「すず」の文字について触れている。
ファンからは「これはすごい」「素敵なお召し物」「作り手のこだわりを感じる」「本当の綺麗」「びっくり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「実は秘密が」広瀬すず 「日アカ」衣装の“裏”公開
◆広瀬すず「日アカ」で着用した衣装の秘密を公開
同イベントに出席した広瀬は「今回の日本アカデミー賞ではとっっっても素敵なお着物を、、！」と白の着物姿のオフショットを公開し「裏には特別な、、。うきゃー」と裏地も披露。そこには「すず」の文字が施されていた。
◆広瀬すずの投稿に反響
ファンからは「これはすごい」「素敵なお召し物」「作り手のこだわりを感じる」「本当の綺麗」「びっくり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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