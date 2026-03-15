【来週のばけばけ あらすじ】トキ、東京での暮らしに充実 ヘブンが抱える“悩み”とは
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」が、3月16日から20日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
10年が経ち、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）と穏やかな日々を送っていた。
子供たちに英語を教え、教師として働く帝国大学と家を往復するヘブン。そんなヘブンを支えながら子供たちの成長を見守るトキ。穏やかで幸せで桃源郷のような東京での暮らしに充実するトキ。その裏で、ヘブンはある悩みを抱えていた。
（modelpress編集部）
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◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第24週／3月16日（月）〜20日（金）放送
10年が経ち、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）と穏やかな日々を送っていた。
子供たちに英語を教え、教師として働く帝国大学と家を往復するヘブン。そんなヘブンを支えながら子供たちの成長を見守るトキ。穏やかで幸せで桃源郷のような東京での暮らしに充実するトキ。その裏で、ヘブンはある悩みを抱えていた。
（modelpress編集部）
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