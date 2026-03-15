「144億円を用意」プレミア名門が24歳日本人の補強を画策か！現地メディアは“エースの後継者”として加入に期待「目覚ましい成長を遂げた」

「144億円を用意」プレミア名門が24歳日本人の補強を画策か！現地メディアは“エースの後継者”として加入に期待「目覚ましい成長を遂げた」