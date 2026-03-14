ニューカッスル、ゴードンの得点でリーグ戦連勝！　敗れたチェルシーは公式戦連敗…

✨✨先制導く『神のスルーパス』✨✨



ニューカッスルの先制点は

素晴らしいスルーパスから生まれる‼️



リブラメントの✨極上パス✨から

抜け出したウィロックが#ゴードン に渡し、ゴールへ流し込む💨



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ チェルシー v ニューカッスル

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