シークレット キャッチ！ティニピンのカフェが池袋に登場♡限定メニュー＆グッズ

人気アニメ『キャッチ！ティニピン』の最新シリーズ「シークレット キャッチ！ティニピン」をテーマにしたコラボレーションカフェが、2026年3月11日（水）から3月29日（日）までemo cafe池袋店で開催されます。韓国で人気を集め、日本でも話題の「ティニピン」の世界観を楽しめる特別なカフェイベント。キャラクターをイメージしたかわいいフードやドリンク、ここでしか手に入らない限定グッズやノベルティも登場します。ティニピンたちの魔法のようなかわいい世界を、ぜひカフェで体験してみてください♡

ティニピンの世界観を楽しむ限定メニュー



コラボカフェでは、キャラクターや物語の世界観を表現したオリジナルメニューが多数登場します。

プリンセスハートの愛であふれるローミーのサンドウィッチおよびドリンクメニューはテイクアウトも可能です。

テイクアウト…消費税8％

インストア（店内飲食）…消費税10％

ピエール マルコリーニの華やかギフト♡春限定ショコラとマカロンが登場

限定グッズ＆特典も充実



カフェでは『シークレット キャッチ！ティニピン』のオリジナルグッズも販売されます。

さらに来店者限定の特典も用意されています。

開催期間：2026年3月11日（水）～3月29日（日）

営業時間：11:00～20:00

開催場所：emo cafe池袋店

テイクアウト：12:00～19:40

インストア（店内飲食）ご案内時間＊インストア（店内飲食）は80分制になります。

①11:20～12:40（L.O.12:20）

②13:10～14:30（L.O.14:10）

③15:00～16:20（L.O.16:00）

④16:50～18:10（L.O.17:50）

⑤18:40～20:00（L.O.19:40）

予約受付：2026年3月9日19：00～

ティニピンの世界をカフェで体験



『シークレット キャッチ！ティニピン』の魅力がぎゅっと詰まったコラボカフェ。

かわいいキャラクターメニューや限定グッズ、ここでしか手に入らない特典など、ファンにはたまらない内容になっています。

ティニピンたちの世界観を楽しみながら、特別なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡期間限定開催なので、気になる方は早めの予約がおすすめです。