「お腹の赤ちゃんを天国に送ります」苦渋の決断をした母が、10年後にたどり着いた“ある答え”【作者に聞く】

「お腹の赤ちゃんを天国に送ります」苦渋の決断をした母が、10年後にたどり着いた“ある答え”【作者に聞く】