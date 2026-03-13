【ちいかわ】シーズン2の全122話がディズニープラスで配信決定！
大人気『ちいかわ』アニメシリーズのシーズン2、全122話がディズニープラス スターにて、3月16日（月）より配信スタートする。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。
2026年に入り、待望のスマホアプリのリリースや、各地でのイベント開催など、ますます熱気が高まっている『ちいかわ』。現在X（旧Twitter）のアニメ公式アカウントのフォロワー数は約460万人（2026年3月現在）を突破。さらに、公式YouTubeチャンネル等でのアニメ総再生回数は4億回を超える（2026年2月現在）など、その人気は今なお右肩上がりで急上昇を続けている。
多方面で盛り上がりを見せる中、ついにアニメシリーズ『ちいかわ』シーズン2がディズニープラスに登場。
3月16日（月）より、月曜日から金曜日に全122話を「毎日1話ずつ」配信開始。新生活が始まる春、日々のルーティンにそっと寄り添う、122日間の特別な「ちいかわタイム」がお届けされる。
（C）ナガノ / ちいかわ製作委員会
