ハーバーが名古屋栄三越店を1階へ移設リニューアル。限定セット発売や抽選会も
ハーバー研究所は3月13日、「ショップハーバー 名古屋栄三越」を地下2階から1階へ移設し、リニューアルオープンする。
ショップハーバー 名古屋栄三越
新店舗はスキンケアから健康食品まで幅広く取りそろえ、肌診断機やビューティカウンセラーによるカウンセリングを通じ、一人ひとりに適した美容提案を行う。
オープンを記念し、3月31日まで限定フェアを開催する。人気の化粧オイル「スクワラン」に、ローション、クレンジング、リップバームが付いたを数量限定「セットA」(4,180円)や、アロマソープに日焼け止め、トートバッグなどが付き、好みの化粧水が選べる「セットB」(8,580円〜1万2,870円)など、お得な特別キットを販売する。
「名古屋栄三越限定セットA」(数量限定)
「名古屋栄三越限定セットB」(数量限定)
また、5,000円以上の購入で参加できる抽選会も実施し、景品として積立ポイントやヘアオイル等を用意する。
ショップハーバー 名古屋栄三越
