ハーバー研究所は3月13日、「ショップハーバー 名古屋栄三越」を地下2階から1階へ移設し、リニューアルオープンする。

ショップハーバー 名古屋栄三越

新店舗はスキンケアから健康食品まで幅広く取りそろえ、肌診断機やビューティカウンセラーによるカウンセリングを通じ、一人ひとりに適した美容提案を行う。

オープンを記念し、3月31日まで限定フェアを開催する。人気の化粧オイル「スクワラン」に、ローション、クレンジング、リップバームが付いたを数量限定「セットA」(4,180円)や、アロマソープに日焼け止め、トートバッグなどが付き、好みの化粧水が選べる「セットB」(8,580円〜1万2,870円)など、お得な特別キットを販売する。

「名古屋栄三越限定セットA」(数量限定)

「名古屋栄三越限定セットB」(数量限定)

また、5,000円以上の購入で参加できる抽選会も実施し、景品として積立ポイントやヘアオイル等を用意する。