乃木坂46川崎桜、2度目のYouTube生配信決定 日光浴＆おでこ出しカットなどの特典も解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/13】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）。発売を記念して、3月16日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル・乃木坂配信中にて生配信「乃木坂46 川崎桜1st写真集 エチュード 発売記念生配信！早くも桜開花宣言だよ◆ 春らんまんの月曜にお届けする、さくたんのお花見るんるん♪スペシャル！」（◆は正しくはハートマーク）が行われることが決定した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、素肌輝く日光浴姿
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人の限定の特典として、写真集未掲載カットを使用した折り目なしB3ポスター、「お守り動画」が見られるQRコードと川崎が描いたイラストがプリントされたカードの2つが付与されることが発表された。
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、南フランスのニースで日光浴しているカット。写真集未掲載カットを使用した、貴重な1枚。また、W特典のポストカードにも写真集未掲載カットを使用しており、珍しい「おでこ出し」カットとなっている。
ポストカードの裏にはQRコードが印刷されており、読み込むと「元気を出したい時はこれを見てね 約束！桜からの元気が出る お守り動画」を見ることができる。さらに、番組で披露したイラストをきっかけに一部のメンバーから「画伯」と呼ばれている“さくたん画伯”が描いた「フランスのひみつの思い出」のイラストもプリントされているという豪華な仕様となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
