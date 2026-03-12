DAIV FX-I5N20

株式会社マウスコンピューターは3月12日（木）、クリエイター向けブランド「DAIV」より、インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plusを搭載したデスクトップPCを3月27日（金）に発売すると予告した。

今回新たに搭載される同プロセッサーは、AI処理専用のNPU（Neural Processing Unit）を内蔵している。これにより、写真現像ソフトにおけるAIノイズ除去や、画像編集ソフトの生成AI機能などをより効率的に処理できることが期待される。

さらに、Thunderbolt 4やPCIe Gen 5 SSD、PCI Express 5.0に対応する「インテル Z890 チップセット」を組み合わせる構成を採用。高速データ転送と高い拡張性を備えている。

ラインアップとして、「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus」および「インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus」搭載モデルを予定。従来モデルより高効率コア（Eコア）の数やキャッシュメモリ（LLC）が増強されており、マルチタスクやレンダリング時の処理性能が強化されている。

DAIVブランドの製品例として、「DAIV FX-I5N20」が予告されている。

なお、ゲーミングブランド「G-Tune」からも、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusを搭載した「G-Tune FZ-I7G90」が登場する。

G TUNE FZ-I7G90

どちらも後日、販売価格と詳細をWebサイトで案内するという。

製品名：DAIV FX-I5N20 プロセッサー：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus GPU：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell メモリ：32GB ストレージ：1TB NVMe M.2 SSD