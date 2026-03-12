花王は、衣料用濃縮液体洗剤「アタック ZERO」シリーズをリニューアルし、2026年3月28日に発売します。

「アタック ZERO」シリーズ

記事のポイント 新「アタックZERO」は、洗濯するだけで洗濯槽の汚れやニオイまで防ぎ、洗濯槽洗浄などの手間を軽減してくれるように進化。これにより、洗濯槽からすすぎ水を介して衣服に移る菌を防いで、生乾き臭の発生も抑えてくれます。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

「アタック ZERO」はこれまで、通常の洗たくでは落ちにくい、タオルなどのしつこいニオイの一因が“バイオフィルム”（※）であることを明らかにし、これを除去できる商品提案を続けてきました。

※バイオフィルムとは、菌が分泌した多糖やタンパク質を含む菌体外マトリクスと菌の複合体のこと。

そして今回、洗たく槽内に存在する強固なバイオフィルムに潜む菌が、洗たくのすすぎ水を介して、衣類に移行することを突き止めたそう。

新しい「アタック ZERO」は、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム内の菌に対して除菌効果を発揮します。衣類だけでなく洗たく槽のニオイにまで高い消臭力を実現するので、いつも通りの洗たくをするだけで、洗たく槽のお手入れまで同時に行うことができます。

しかも、糸くずフィルターのヌメリを除去するだけでなく、自動投入タンク内の防カビ・抗菌機能も搭載。洗たく槽のメンテフリーを実現し、洗たくにおけるニオイ悩みの解消と、洗たく槽のお手入れ負担の軽減で、より快適な洗たく習慣を提案します。

ラインナップは、「アタック ZERO」／清々しいリーフィブリーズの香り（微香）、「アタック ZERO 部屋干し」／サンシャインブリーズの香り（微香）、「アタック ZERO ドラム式専用／清々しいリーフィブリーズの香り（微香）の3種類。

花王 「アタック ZERO」シリーズ 発売日：2026年3月28日 オープンプライス

