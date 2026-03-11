【Samsung Galaxy】進化した機能で毎日充実♡ 最新モデル「Samsung Galaxy S26シリーズ」（SIMフリーモデル）＆「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」をご紹介

『Samsung』から、「Samsung Galaxy S26シリーズ」＆「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」が登場！今回は、優れた機能とスタイリッシュなデザインの最新モデルをご紹介します。仕事の効率を上げてくれる機能から、プライベートを楽しくする最高峰のカメラなど......便利な機能がたっぷり！おトクなキャンペーン情報もお見逃しなく♡

『Samsung』最新モデル「Samsung Galaxy S26シリーズ」＆「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」が登場！

『Samsung』から、最新モデル「Samsung Galaxy S26シリーズ」＆「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」が登場！ パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※1が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）の（SIMフリーモデル※2）。 次世代のオーディオ技術により洗練されたHi-Fiサウンドと、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載した最新ノイズキャンセリングAIイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」（以下、「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」）。 どちらも、3月12日（木）より販売を開始します。 「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店（e☆イヤホン・エディオン・上新電機・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ヨドバシカメラ、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店、IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスで販売。 「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店、IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスで購入することができます。 今回は、2つの最新モデルについてたっぷりお届け！ぜひ、最後までチェックしてくださいね♡ ※1.一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。 ※2.販路によって取り扱い製品が異なります。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」について

Samsungの第3世代AIフォンである「Samsung Galaxy S26シリーズ」。 進化したAIが意図をくみ取り、操作の手間を最小限に抑えてくれます。 さらに最高峰カメラや、プライバシー保護を備えた最新機能を要チェック♡ Item Samsung Galaxy S26（全4色） コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー Item Samsung Galaxy S26+（全4色） コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー Item Samsung Galaxy S26 Ultra（全4色） コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー

日常使いを支えるパワフルなパフォーマンス

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、1日中持続するパフォーマンスを実現するため、Samsung Galaxy Sシリーズ史上最もパワフルなハードウェアとカスタマイズされたチップセット第2世代のカスタムプロセッサSnapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy※1を搭載。 AI処理能力、電力効率、熱管理性能を最適化することで、負荷の高いタスクでも一貫してスムーズに動作し、ユーザーの「ここぞ」というときに頼れるデバイスへと進化しました。 Check! より速く、より滑らかな操作感をキープ 最上位モデルの「Samsung Galaxy S26 Ultra」はCPU、GPU、NPUのすべてにおいて飛躍的な向上を遂げ、Ultra史上最高峰のパフォーマンスを実現。これにより1日を通して、より速く、より滑らかな操作感をキープし続けます。 CPU性能：最大19％※2向上し、複数のタスクを同時に実行している状況でも、より高速な応答と高度な処理を実現。NPU性能：39％向上し、常時稼働するGalaxy AIのシームレスな動作を実現。これによりタスク間の切り替えも遅延や中断を感じさせないスムーズな操作が可能に。GPU性能：24％向上し、より豊かで没入感のある映像表現と滑らかなゲーム体験を提供。 このパフォーマンスを持続させるため、マルチチャネル構造を採用した新設計のベイパーチャンバーも搭載。放熱効率を向上※3させ、ゲームプレイやマルチタスク、動画撮影といった高負荷なシーンでも安定した動作を維持します。 Check! 超急速充電3.0に対応！ 超急速充電3.0に対応し、約30分※4で最大75％まで充電が可能！ Check! ビジュアル性能が一段とUP プロセッサに組み込まれたSamsung独自のテクノロジーがビジュアル性能を一段と引き上げます。ProScaler※5は、画像のスケーリング精度を高め、テキストや細部をより鮮明に描き出すと同時に質感をなめらかに整えることで、写真や動画をひと目でわかるほど豊かでクリアに映し出します。 さらに、モバイル向けｍDNle（Digital Natural Image engine）エンジンは、前作比4倍の精度での画像処理を実現し、より繊細で自然な色彩表現を可能にします。 ※1.SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.およびその子会社の製品です。SnapdragonはQualcomm Incorporatedの登録商標です。 ※2.記載されたモバイルAPのパフォーマンスは「Samsung Galaxy S25 Ultra」と比較したものです。実際の性能はユーザーの環境、使用条件、プリインストールされたソフトウェアやアプリケーションによって異なります。 ※3.記載されたバイパーチャンバーのパフォーマンスは「Samsung Galaxy S25Ultra」と比較したものです。実際の性能はユーザーの環境、使用条件、プリインストールされたソフトウェアやアプリケーションによって異なります。 ※4.標準値は第3者の研究所の条件下で試験されたものです。標準値とはIEC 61960規格に基づく試験でのバッテリーサンプル間の容量偏差を考慮した推定平均値です。「Samsung Galaxy S26 Ultra」の定格容量は約4,855mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境や使用状況、その他の要因によって異なる場合があります。 ※5.ProScaler機能は「Samsung Galaxy S26+」および「Samsung Galaxy S26 Ultra」のみ対応しています。画質は最高QHD+まで高めることができます。デバイス画面の解像度設定によって異なります。

Samsung Galaxy史上最高のカメラシステム

プロのような機材や知識がなくても、誰もが手軽に最高の1枚を撮れるよう「直感的な操作」を徹底！ Check! どんな状況でも綺麗に撮影できる♡ 「Samsung Galaxy S26 Ultra」では、カメラの絞り※6を広くすることで、より多くの光をセンサーへ取り込み、暗い場所でのズーム撮影においても一段と明るく、細部までくっきりとした写真が撮れます。 さらに、進化したナイトグラフィービデオ※7は、屋内でのコンサートや日没後のキャンプファイヤーなどの薄暗い状況でも、鮮明で色鮮やかな映像表現を可能にします。 加えて、強化されたスーパー手振れ補正に水平ロック機能※8を新たに搭載したことで、凹凸のある道やスピード感のあるアクティビティでも安定した動画が簡単に撮れます。 Check! 編集機能も充実 Samsung Galaxyデバイスとして、初めて効率的なデータ圧縮を目的に設計された新しいプロ向け動画規格（コーデック）「APV」に対応。繰り返し編集を行っても画質が劣化しないため、映像品質を保証します。AI ISP※9の強化はセルフィーカメラにも拡張され、複数の光源が混在する環境でも、より自然な肌色と繊細なディテールを美しく再現します。 アップグレードされたフォトアシスト※10により、ユーザーは「どのように編集したいか」を自分の言葉で簡単に伝えるだけで編集できます。例えば、AIに指示するだけで昼間のシーンを夜に変更したり、被写体の欠けた部分を自然に補完・復元したりすることが可能。 さらにGalaxy AIの新機能により、服についたシミなどの気になる箇所も写真内の服装を変更して整えることが可能です。編集は連続して行えるようになり、手順を追いながら段階的に確認できるので、途中で簡単に修正や取り消しが行えます。 More! 共有までスムーズに！ クリエイティブスタジオ※11は、このシンプルさをさらに進化させ、制作からカスタマイズまでをひとつの統合ワークスペースに集約。そのまま編集から共有までスムーズに行えます。 Check! 書類のデジタル化がより手軽にできる 「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、文書スキャンというAI搭載機能により、日常的な書類のデジタル化をより手軽にします。用紙のしわや写り込んだ指などの邪魔な要素を自動で除去。さらに、複数の画像を自動でひとつのPDFにまとめることもできるため、レシートや書類、メモのデジタル化をスムーズに行えます。 ※6.「Samsung Galaxy S26 Ultra」では、約2億画素の広角カメラにおいて最大47％、約5,000万画素の望遠（光学5倍ズーム）カメラにおいて最大37％と、より多くの光を取り込むことが可能です。記載された明るさの向上は「Samsung Galaxy S25 Ultra」と比較したものです。 ※7.結果は多数の被写体を含む光条件および撮影条件によって焦点があわなかったり、動く被写体によって変わる場合があります。 ※8.スーパー手振れ補正の効果は、編集方法や撮影条件によって異なる場合があります。 ※9.結果は多数の被写体を含む光条件および撮影条件によって焦点があわなかったり、動く被写体によって変わる場合があります。 ※10.フォトアシスト機能は、ネットワーク接続およびSamsungアカウントへのログインが必要です。使用可否は国や地域、デバイス、モデルによって異なる場合があります。フォトアシストの使用により写真のサイズが調整される可能性があります。画像がAIによって生成されたことを示すために保存時に出力画像に透かしが重ねられます。生成された出力画像の正確性と信頼性は保証いたしません。 ※11.クリエイティブスタジオ機能は、ネットワーク接続およびSamsungアカウントのログインが必要です。使用可否は国や地域、言語、デバイスモデルによって異なる場合があります。生成された出力の正確性および信頼性においての保証はいたしかねます。

これまでで最も直感的に使えるGalaxy AI体験

Galaxy AIがユーザーの「意図」をくみ取り、「行動」までのステップを短縮することで、日々の何気ない操作がより直感的で使いやすくなるよう設計。 ユーザーの利用状況や意図を理解し、先回りしてサポートすることで、シームレスな体験を実現し、適切なタイミングで必要な情報を提示したり、最小限の操作でタスクを自動化してくれます。バックグラウンドで処理することで、ユーザーは本来の目的に集中できます。 Now Nudge※12：状況に応じた提案をAIが行います。例えば、友人から旅行の写真を送ってほしいと頼まれた場合、ギャラリーから該当する写真を自動で提案。

また、会議開催に関するメッセージなどを受信するとカレンダー予定と自動で照合し、スケジュールの重複がないかを確認。Now Brief※13：より積極的にユーザーをサポートし、パーソナライズ※14された機能へと進化。予約情報や旅行の最新ニュースなど、個人の状況にあわせた重要イベントをリマインドし、1日の計画をサポートします。 Check! 「かこって検索」※15も進化！ 1枚の画像内にある複数のアイテムを同時に認識。気になるコーデを見つけたとき、画像内のあらゆるアイテムを一度に検索できるため、情報を探す作業はこれまで以上に簡単に♡ Check! 便利な音声操作 Bixby※16は、Samsung Galaxyデバイスのやり取りがこれまで以上にスムーズに。ユーザーは正確な専門用語や操作を必要とせず、自然な対話だけで操作や設定を調整できます。 また、Bixbyと同じように、GeminiやPerplexityを含む複数のAIエージェントに対応。設定後はボタンひとつあるいは音声操作だけで、さまざまなタスクを簡単に行えます。複数の工程をひとつずつ操作することなく、ユーザーに代わってタスクを自動で処理しプロセスを簡素化。 例えば、Geminiでは、タクシーの予約※17は「タクシーを呼んで」と頼むだけで、詳細を確認し、確認をタップするだけ。これらのAIエージェントは自然な対話を通じて、アプリをまたいで複雑なタスクの検索や実行をスムーズにサポート！ ※12.Now Nudgeの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。使用可否は国、地域、言語によって異なる場合があります。テキストメッセージによるプロンプトは、Samsung メッセージに加え、Google Messages、Google Chat、WhatsApp、WhatsApp Business、KakaoTalk、LINE、Signal、Instagram（DM）、Tango、+メッセージなど、一部のサードパーティのメッセージアプリでご利用いただけます。Now Nudgeの写真共有機能は利用可能な画像コンテンツを分析することで動作します。結果の正確性においての保証はいたしかねます。 ※13.Now Briefの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの利用可否は国や地域、言語、デバイスモデル、アプリによって異なる場合があります。提供される写真の説明はユーザーの意図と一致しない場合があります。通知をオンに設定している場合にのみ通知情報を参照情報として利用できます。参照されるデータは対応するアプリの通知、Message、Gmail、およびSamsung Walletから取得されます。ただしGmailから収集されるデータは、ユーザーが「個人データインテリジェンス」によるGmailの読み取り権限に同意した場合にのみ適用されます。予約情報に関する参照データは予約確認メッセージからのみ取得可能です。 ※14.前モデルと比較したものです。 ※15.かこって検索はGoogle LLCの商標です。表示結果はイメージです。一部のデバイスで利用可能であり、インターネット接続が必要です。互換性のあるアプリおよび動作環境でのみ機能します。結果は合致したビジュアルによって異なる場合があります。結果の正確性においての保証はいたしかねます。 ※16.Bixbyの使用にはSamsungアカウントへのログインとネットワーク接続が必要です。利用可能な機能は国や地域、言語によって異なる場合があります。Bixbyが音声認識できるのは、英語（イギリス）、英語（米国）、英語（インド）、フランス語（フランス）、ドイツ語（ドイツ）、イタリア語（イタリア）、日本語（日本）、韓国語（韓国）、中国語（中国本土）、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン）、スペイン語（ラテンアメリカ）の特定のアクセントと方言のみです。今後、その他の言語にも対応予定です。すべてのアクセント、方言、表現が認識されるわけではなく、実際のパフォーマンスは発音や音量、周囲の環境によって異なる場合があります。メディア（動画／ゲーム／音声）の記録中、通話中、最大電力節約モード、緊急モード、Samsung Kidsなど、特定の条件下ではBixbyの機能をご利用いただけない場合があります。サービスの利用可否は国または地域、キャリア、言語、デバイスモデル、OSバージョンによって異なる場合があります。Bixbyの操作対象は一部のアプリですが、今後その他のアプリにも対応を拡大する予定です。SmartThingsを有効化したデバイスをBixbyで操作するには、最初にデバイスを「SmartThings」アプリに接続する必要があります。詳しくは、SmartThingsのウェブページをご覧ください。 ※17.使用可否は国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

AI時代でも安心！進化したプライバシー保護機能

AIによってモバイル体験がよりパーソナライズされるなか、ユーザーのプライバシー保護はこれまで以上に重要になっています。 Samsungは「Samsung Galaxy S26シリーズ」のあらゆる階層に保護機能を組み込み、個人データを安全に守ると同時に、情報の利用方法についてユーザーが把握し、管理できる透明性を提供します。 Check! モバイル業界初！プライバシーディスプレイ※18を搭載 「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、モバイル業界初となるプライバシーディスプレイ※18を搭載し、ピクセル単位でのプライバシー保護を実現。 ディスプレイはピクセル単位で光の拡散を制御することで周囲からの視認を抑えつつ、ユーザーには鮮明で明るく快適な表示を保ちます。 従来の貼りつけるタイプの保護フィルムとは異なり、Samsung Galaxyの内蔵型プライバシーディスプレイは、オフのときにはあらゆる角度から本来の視認性を維持し、オンにすると45度を超える横方向からの視認を制限します。縦向き・横向きを切り替えても、その効果は変わりません。 また、PINコードやパスワードの入力時、特定のアプリの起動時など、オンにする条件を自由にカスタマイズ設定できます。状況に応じてプライバシーレベルを調整することも可能。 More! 通知ポップアップを見えにくくすることも可能 「通知ポップアップ」を適用すると、画面の一部の通知ポップアップのみを見えにくくし、「最大限のプライバシー保護」では、横からの視認をさらに抑制します。いずれも電力消費や操作性への影響を最小限に抑えながら、安心して使用できる設計です。 Check! AIを活用した通話スクリーニング 「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、バックグラウンドで静かに機能する、より高度なソフトウェア保護機能も搭載。AIを活用した通話スクリーニング※19は、Galaxy AIが最初に応答することで、不明な発信者を識別し、その用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応を可能にします。 Check! 機械学習を活用した「プライバシーアラート」 さらに「プライバシーアラート」は機械学習を活用し、アプリがデバイス管理機能や正確な位置情報、通話履歴、連絡先などの機密情報にアクセスしようとした際にリアルタイムで通知します。こうしたアラートによりアプリがより広範囲なアクセス権限を求めている場合でも、その内容をすばやく把握でき、適切に権限を管理できます。 ギャラリーに直接組み込まれた「プライベートアルバム」を使えば別のフォルダを作成したり、Samsungアカウントにサインインしたりすることなく、選択した写真や動画を簡単に非表示にできます。 Check! 最新の暗号技術と強固なセキュリティ基盤「S Knox」 これらの機能は、チップレベルからSamsung Galaxyデバイスを守る多層型セキュリティプラットフォーム「S Knox」によって支えられています。デバイス上で動作するGalaxy AIは、Personal Data Engine（PDE）が文脈を理解したパーソナライズ体験を実現。 また、Knox Enhanced Encrypted Protection（KEEP）とKnox Vaultはソフトウェアとハードウェアを組みあわせ、各アプリのデータを暗号化し、分離して保護します。 Knox Matrixの最新アップデートにより、接続されたSamsung Galaxyデバイス間の保護がさらに強化。eSIM移行などの直接転送時におけるデバイス間暗号化を強化するとともに、デバイスのセキュリティステータスによってエコシステム全体のファームウェア更新状況をよりわかりやすく確認できるようになりました。 Knox Vaultやデバイス上のAIデータ保護と組みあわせることで、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は個人データを現在だけでなく将来にわたって守る、包括的かつシステム全体にわたるアプローチを実現します。 ※18.プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。 ※19.通話アシストの通話スクリーニング機能は、国や地域、言語によって異なる場合があります。本機能は手動で有効にする必要があります。

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」について

美しいサウンドはもちろん、装着時の心地よさを追求した「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」。 最新のAI機能と連動し、優れた音質とフィット感を備えた最新モデルをご紹介！ Item Samsung Galaxy Buds4 Pro（全2色） ホワイト ブラック Item Samsung Galaxy Buds4（全2色） ホワイト ブラック

安定したフィット感と1日中快適に使える精密デザイン

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、SamsungのBuds独自のブレードデザインのアイデンティティを確立。これは世界中から集めた1億以上もの耳のデータと1万回を超えるシミュレーション※1をもとに設計された成果の結晶です。 Check! コンパクトなサイズ感♡ スリムで人間工学に基づいたデザインとよりコンパクトなサイズ感※2により、1日中着けていても疲れにくく、しっかりとしたフィット感を叶えます。 Check! 簡単に設定の確認・調整ができる「ピンチコントロールエリア」 新しく開発した安定性を高めたブレードには、高級感のある光沢感と、直感的に操作ができる加工を施したピンチコントロール※3エリアを備え、簡単に設定の確認・調整ができるよう設計。 Check! スタイリッシュなケースが登場！ また、新しい透明なクラムシェル型デザインの充電ケースは収納や充電をより直感的に便利に行えるだけでなく、外出先でもスタイリッシュで高品質なリスニング体験を提供します。 ※1 Samsung Design Innovation Centerが実施した世界的な耳形状データの調査に基づきます。 ※2 Samsung Galaxy Bud4のみ ※3 Bluetoothオーディオとして接続する場合は、OSを問わずご利用いただけます。ただし、Galaxy Wearableアプリで高度な設定を行うには、Samsung Galaxy BudsをAndroid 11.0以上かつ1.5GB以上のメモリを搭載したスマートフォンとペアリングする必要があります。 Galaxy Wearableアプリで利用可能な高度な設定にはノイズコントロール、アダプティブノイズコントロール、ピンチコントロール、ソフトウェアアップデートが含まれます。なお、一部の機能は対応するSamsung Galaxyスマートフォンでのみご利用いただけます。 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」は、卓越したサウンドと高い機能性を追求したカナル型（密閉型）を採用し、オープン型の「Samsung Galaxy Buds4」は快適で使いやすいオーディオ体験を提供します。 カラーバリエーションは、両モデルともに洗練されたマット仕上げのホワイトとブラックの2色展開です。

革新的なハードウェアの進化が実現♡ パワーアップしたHi-Fiサウンド

より優れた音質を提供できるよう大型化したウーファーを採用。空間を効率的に活用する新設計が特徴です。 Check! 実効音圧面積を前作比約20％拡大！ 振動面積を最大化しつつ、スピーカー周縁部を最小限に抑えることで、着け心地はそのままに、実効音圧面積を前作比約20％※4拡大。さらに、ツイーターとの組みあわせにより、クリアで力強い低音と豊かな高音を両立します。 また、24bit／96kHzオーディオ※5に対応し、原音に忠実な自然で没入感のある高忠実度サウンドを実現。これにより、オリジナル音源に忠実な高品質サウンドの提供を可能にします。これらのハードウェアの強化により、バイオリンの繊細で高く響く音色から、コントラバスの深く重厚な低音まで、従来のイヤホンで再現が難しかった細部の音のニュアンスまで豊かに捉えます。 Check! 雑音を最小限に抑えてくれる 2wayスピーカーはメタル仕上げ面の上部に配置され、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を最大限に発揮するとともに、風や外部の雑音を最小限に抑えます。 ※4.厳密な数値は19.8％です。 ※5.「超高音質（Ultra high quality、UHQ）オーディオ」は設定＞Galaxy Buds4 ProまたはGalaxy Buds4＞音質とエフェクト＞高度な音質オプションで「超高音質（UHQ）オーディオ」をオンにすることで有効にできます。

環境にあわせて音を最適化！ノイズキャンセリング機能

ハードウェアの進化に留まらず、ユーザーの利用環境に応じて音質を最適化するソフトウェアがさらに進化しています。 Check! 没入感のあるリスニング体験 強化されたアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能は、交通機関の騒音から日常の環境音まで、ノイズを幅広く低減し、周囲の状況に応じた没入感のあるリスニング体験を実現します。 例えばバスや電車、飛行機での移動時にはエンジン音や走行音などの低周波ノイズを効果的に抑制しながら、豊かでバランスの取れたサウンドを維持。 進化したアダプティブノイズキャンセリング（ANC）※6、アダプティブノイズコントロール（EQ）機能は装着状態や一人ひとりの異なる耳の形状を解析し、音漏れを最小限に抑えながら高い没入感を実現。 周波数特性を動的に調整し、最適なANCアルゴリズムをリアルタイムで適用することで、常に優れたノイズキャンセリング性能を発揮します。周囲の環境や個人の好みに応じて最適化された、きめ細やかなサウンド体験が可能です。 ※6.Samsung Galaxy Buds4 Proでご利用いただけます。 Check! 「スーパークリアコール」でまわりを気にせずクリアな通話を♡ 通話時にはスーパーワイドバンドスピーチ技術とノイズ低減・通話品質向上に特化した音声認識モデルにより、従来のBluetooth通話と比べて約2倍の帯域幅を実現。 周囲が騒がしい環境でも、まるで直接会って話しているかのようなクリアな通話「スーパークリアコール」※7を体験できます。 ※7.「スーパークリアコール（スーパーワイドバンドスピーチ）」は、One UI 6.1.1以降を搭載したSamsung Galaxyデバイスでご利用いただけます。今後、対応デバイスが追加される可能性があります。スーパーワイドバンド（SWB）は通話アプリに関わらずご利用いただけますが、デバイス間のモバイルネットワーク環境によっては対応していない場合があります。

Samsung Galaxyエコシステムと連携で、さらに便利な体験を

Samsung Galaxyユーザーに向けて、Samsung Galaxyエコシステム体験を向上させる連携機能を提供。 Check! ハンズフリーや音声操作で「AIエージェント」を起動 デバイス間の接続性や機能性を最大限に引き出しながら、上質なHi-Fiサウンドを楽しめるだけでなく、ハンズフリーや音声操作で、AIエージェント※8 （Bixby※9やGoogle Gemini※10、Perplexityを含む）を起動、周囲の状況に気を配りながらスマートに操作することが可能です。 ※8.AI機能の利用には、対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。 ※9.対応言語は韓国語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語（中国本土）、日本語の9言語です。 ※10.結果は異なる場合があります。結果の正確性についての保証は致しかねます。特定の機能および特定のアカウントに対応しています。インターネット接続が必要です。一部のデバイス、言語、国、地域でのみ利用可能です。18歳以上のユーザーのみが利用できます。 Check! 簡単セットアップ Samsung Galaxyエコシステムのユーザーはシンプルかつスムーズに「Samsung Galaxy Buds４シリーズ」をセットアップでき※11、Galaxy Wearableアプリを別途インストールすることなく、充電ケースを開くだけでスマートフォンやタブレットと簡単に接続が可能。 Check! 自分好みにカスタマイズ 「Samsung Galaxy Buds」のショートカットメニューやクイックパネルから音量やノイズコントロールを調整し、自分好みの最適なサウンド体験をカスタマイズできます。 ※11.利用には、対応するSamsung Galaxyデバイス、インターネット接続およびSamsungアカウントが必要です。 Check! ヘッドジェスチャー操作にも対応！ 新しくヘッドジェスチャー操作※12（頭の動きによるタスク発動）にも対応。通話の応答やBixbyの操作などがハンズフリーでできるようになりました。 ※12.ヘッドジェスチャー機能は、デフォルトでオフになっています。ご利用いただくには設定画面から本機能をオンにする必要があります。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Galaxy Buds4シリーズ」の連携

「Samsung Galaxy S26シリーズ」にとって理想のパートナーである「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」。豊かで没入感あふれるHi-Fiサウンドを実現するとともに、日常の体験をデバイスの枠を超えて広げます。 ペアリングすれば、両手がふさがっている状況でも直感的な操作を続けられ、音声だけでAIエージェント※20（BixbyやGoogle Gemini、Perplexityを含む）を起動できるほか、「Samsung Galaxy Buds4 Pro」ではシンプルなヘッドジェスチャー※21で通話の操作も可能です。作業の手を止めることなく、常にスムーズなつながりを維持できます。 ※20.AI機能のご利用には対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。 ※21.初期設定ではオフになっています。ヘッドジェスチャーはGalaxy Wearableアプリからオンに設定できます。 「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細はこちら 「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細はこちら 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」詳細はこちら 「Samsung Galaxy Buds4」詳細はこちら

お得なキャンペーンをCHECK

予約購入キャンペーン＆購入キャンペーンが開催中！それぞれ期間が違うので、間違えないように気をつけてくださいね♡ Check! 「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売記念！予約購入キャンペーン 対象期間中にAmazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店で「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）を予約購入し、Samsung Walletアプリから応募すると、最大10,000円（不課税）をキャッシュバック！ キャンペーン期間 予約期間：2026年2月26日（木）〜2026年3月11日（水）23:59 購入・応募期間：2026年3月12日（木）〜2026年3月31日（火）23:59 ※上記期間は変更になる可能性がございます。 ※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。 ※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。 ※本キャンペーンはSIMフリーモデルが対象です。 ※予約期間中のみキャンペーンの対象となります。 ※楽天市場での購入はSamsung公式ストア楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。 ※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。 対象製品＆特典（いずれも中古品、並行輸入品は除く） 「Samsung Galaxy S26」の予約購入特典：現金5,000円キャッシュバック （不課税） 「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」の予約購入特典：現金10,000円キャッシュバック（不課税） Check! 「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売記念！購入キャンペーン Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店、IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスにて、「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4 シリーズ」を両方とも購入し、Samsung Walletアプリから応募すると4,000円（不課税）をキャッシュバック！ キャンペーン期間 購入・応募期間：発売日〜2026年5月31日（日） ※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。 ※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。 ※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。 ※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。 ※楽天市場での購入はSamsung公式ストア楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。 ※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。 対象製品＆特典（いずれも中古品、並行輸入品は除く） 対象スマートフォン：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」 対象イヤホン：「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」 特典：現金4,000円キャッシュバック（不課税） ※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。 キャンペーンページはこちら ※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

「Samsung Wallet」新サービス対応開始！

「Samsung Wallet」とは、Galaxyユーザー向けのデジタルウォレットアプリ。 「Samsung Galaxy S26シリーズ」にもプリインストールされており、4月以降はさらにスムーズに支払いができる新サービスも続々追加予定。 またアプリ内では、毎月キャンペーンを実施！現在は、Pontaカードを追加すると500Pontaポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。 詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページを確認してくださいね♡ 概要 アプリ名：「Samsung Wallet」 インストール：Galaxy Store/Google Play Store内 料金：無料 対象端末：2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン 対象端末の詳細はこちら ※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年2月26日時点）

