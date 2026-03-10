サトリアは5回途中無失点の好投…代表引退を明言

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。日本代表は8回に一挙9得点を奪って4連勝。試合後、会見に出席した井端弘和監督がチェコのオンジェイ・サトリア投手にかけた言葉に、チーム公式X（旧ツイッター）が感動している。

サトリアの超遅球に侍打線が苦しめられた。最速130キロに満たない直球にチェンジアップ、カーブを織り交ぜられて凡打の山。5回途中無失点の好投を許した。8回に救援陣を打ち崩して大勝したものの、間違いなく苦戦した。

井端監督は試合後の会見でサトリアについて言及。「非常にスピードはないんですけど、真っ直ぐとチェンジアップでどの打者も見極めに苦労した」と29歳右腕を絶賛した。「一番速い投手が出てくると予想していたんですけど。なんとか勝てて良かったと思います」と勝利に安堵した。

会見場にはその後、サトリアが登場した。その時だった。井端監督は「ナイスピッチング」と快投を直接称え、サトリアも目を輝かせていた。チェコ代表公式Xがこの様子を公開。「侍ジャパンのイバタさんがサティに敬意を示している」と綴り、日本とチェコの国旗と手を繋ぐ絵文字も添えた。サトリアは今回限りでの代表引退を語っている。（Full-Count編集部）