大谷翔平を封じたのは電気技師？WBCチェコ代表が世界を驚かせた「アマチュア魂」

アマチュア精神で世界を魅了！チェコ代表の知られざる野球人生

2023年大会で世界を驚かせたチェコ代表。



彼らの多くは、普段は別の本業を持つアマチュア選手。



しかし、その実力は決して侮れない。

チェコ代表の強さの源泉は、純粋な野球への情熱と、それぞれの職業で培った精神力にある。



彼らのユニークな「リアル二刀流」の経歴は、チームの大きな魅力となっている。

選手名（2023年大会） 主な職業 注目ポイント マルティン・シュナイダー 消防士 チームを救うベテラン二刀流選手 オンジェイ・サトリア 電気技師 大谷翔平から三振を奪った軟投派 フィリップ・チャプカ 宇宙関係エンジニア 代表常連の知性派右腕 ウィリー・エスカラ 建築現場監督 全力プレーでファンを魅了 マルティン・ムジーク グラウンドキーパー チームを牽引するキャプテン

彼らはWBCでの活躍を糧に、国内リーグや国際大会で経験を積み、着実にレベルアップしている。



アマチュア魂を胸に、さらに進化した姿で侍ジャパンの前に立ちはだかるだろう。

チェコ野球の知られざる実力と躍進を支えた背景

チェコはWBSC世界ランキングで欧州上位に位置する野球強国だ。



2023年WBCでの歴史的1勝は、チェコ国内の野球熱を飛躍的に高め、史上初の野球テレビ中継が実現するなど、大きなムーブメントを巻き起こした。

この成功を受け、チェコ政府は野球を優先的な財政支援対象スポーツに選定。



強化体制はさらに盤石なものとなり、2026年大会では前回以上のサプライズを見せてくれる可能性を秘めている。

2026年WBCでの「再戦」に向けて

「日本に勝つこと」を目標に掲げるのではなく、「日本のように強く、礼儀正しいチームになること」を掲げるチェコ代表。

WBCでの経験を糧に、欧州選手権などでも着実に力をつけており、2026年大会では「欧州の伏兵」から「世界の強豪」への脱皮を狙っている。



【2026年】WBCの日程

WBC 日本vsチェコは3月10日19時から！

WBCの日本対チェコ戦は、日本時間3月10日19時より試合開始。

1次ラウンド（プールC）の試合日程

侍ジャパンが所属するプールCは、日本、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、チェコの5チームで構成される激戦区。



東京ドームで開催されるプールCの全試合日程は以下の通り。