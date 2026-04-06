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「内見ゴリラの珍賃貸」が「【安全性０】鹿児島県の激安物件を調査したら、危険なクセ強なデザイナー物件の宝庫だった。」を公開した。鹿児島県内にある激安の賃貸物件を巡り、驚きの安さの裏に潜む設備の実態や、地域特有の設計事情を検証している。



動画では、鹿児島県の激安物件や個性的なデザイナーズ物件など計3軒を内見し、1軒目に訪れたのは、鹿児島市にある家賃1万4,800円（管理費0円）の物件。室内は6畳の和室でエアコンや2面採光が備わっているものの、浴室の床には虫の死骸と思われる黒い粒が散乱しており、激安物件ならではの洗礼を受けた。



2軒目は鹿屋市にある家賃3万5,000円のデザイナーズ物件。コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな空間だが、ロフトへ続く木製のハシゴを登ると固定金具が外れかけており、「ネジがバカになってます」「これはかなり危ないですよ」と絶句。デザイン性を優先して安全性が疎かになるリスクを指摘した。なお、この物件には火山灰対策のためのサンルームも備わっており、地域特有の住宅事情もうかがえる。



3軒目は鹿児島市にある家賃4万6,000円の最上階物件。ショッキングピンクのキッチンなど奇抜な内装が目を引く。吹き抜けのロフトから床を見下ろし、「気抜いて落ちたら死にますね」と約3.5メートルの高さに怯える様子が収められている。ロフトへは金属製のハシゴで上り下りする構造となっている。



表面的な価格やデザインだけでなく、機能性や安全性を冷静に見極める視点の重要性が伝わる内容だ。部屋選びの際は、実際に足を運んで細部まで確認する姿勢が求められる。



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